В Ростовской области РФ хотят построить завод по производству БПЛА. В оккупированном Крыму их якобы уже делают

Соглашение о строительстве завода подписали заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин и руководитель "Робоавиа" Роман Гуров.

По данным Сорокина, на заводе будут работать 500 человек, а объем инвестиций в производство составит около 500 млн руб. (порядка 204 млн грн).

Чиновник утверждает, что "Робоавиа" уже построила один такой завод – в оккупированном Симферополе, и там якобы производят в месяц 16 беспилотников.

На сайте российской фирмы указано, что она выпускает электрические БПЛА "Сарыч" "с возможностями видео- и тепловизионного наблюдения, аэрофотосъемки, автоматического поиска объектов и сопровождения цели при помощи искусственного интеллекта".