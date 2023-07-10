В Ростовской области РФ хотят построить завод по производству БПЛА. В оккупированном Крыму их якобы уже делают

Соглашение о строительстве завода подписали заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин и руководитель "Робоавиа" Роман Гуров.
По данным Сорокина, на заводе будут работать 500 человек, а объем инвестиций в производство составит около 500 млн руб. (порядка 204 млн грн).
Чиновник утверждает, что "Робоавиа" уже построила один такой завод – в оккупированном Симферополе, и там якобы производят в месяц 16 беспилотников.
На сайте российской фирмы указано, что она выпускает электрические БПЛА "Сарыч" "с возможностями видео- и тепловизионного наблюдения, аэрофотосъемки, автоматического поиска объектов и сопровождения цели при помощи искусственного интеллекта".
Развитие производства беспилотников происходит в России на фоне санкций, которые вводятся в отношении этой страны в связи с ее агрессией в отношении Украины.
Страны ЕС, США и другие государства впервые ввели санкции против России в ответ на ее агрессию в отношении Украины в 2014 году. В 2022-м, после полномасштабного вторжения российских войск, ограничения существенно расширили.
РФ находит возможности обходить санкции, отмечал президент Украины Владимир Зеленский. О фактах обхода санкций Украина уведомляет партнеров. Зеленский подчеркивал, что как можно больше глобальных игроков должны быть "абсолютно принципиальными в соблюдении режима санкций против России за террор".
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено более 13,5 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – около 16,2 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.