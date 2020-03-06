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"Знаю имена тех, кого изнасиловали детективы с целью выбить показания на меня". Грановский прокомментировал подозрения по делу Одесского припортового завода

Депутат Верховной Рады VIII созыва Александр Грановский завил, что активизация расследования уголовного производства по факту нанесении ущерба Одесскому припортовому заводу связана с возможной отставкой руководителей силовых ведомств Украины.

Грановский: Пожалуйста, идиотом-то меня не считайте
Грановский: Пожалуйста, идиотом-то меня не считайте
Фото: Александр Грановский / Facebook

Бывший народный депутат Украины от Блока Петра Порошенко Александр Грановский считает, что новые подозрения в деле о нанесении ущерба АО "Одесский припортовый завод" связаны с увольнением генерального прокурора Руслана Рябошапки и возможной сменой директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника. Об этом он написал 6 марта в Facebook. 

По версии НАБУ, группа подозреваемых нанесла предприятию ущерб на 93,3 млн грн. По информации программы "Схемы" ("Радіо Свобода"), одна из фигурантов дела – Ольга Ткаченко, бывшая помощница Грановского.

Грановский сообщил, что это дело было открыто еще в 2015 году. По мнению экс-депутата, детективы "достали его из пыльного комода" неслучайно. 

"Свежий виток процессуальных действий вокруг него появился ровно в ту секунду, когда зашатались кресла под Сытником и Рябошапкой", – считает политик. 

Он заявил, что с 2015 года не принимал участия ни в одном следственном действии в рамках расследования этого уголовного производства.

"Ни одного допроса или обыска у меня за пять с лишним лет не случилось. Вплоть до 27 февраля 2020 года. Выходит так: более пяти лет детективы НАБУ под чутким процессуальным руководством прокуроров САП не смогли высмотреть в моих действиях состав преступления, но решили посмотреть на это дело свежим взглядом только сейчас, спустя пять лет. Почему сейчас? Потому что директор НАБУ и экс-генеральный прокурор почувствовали риски, связанные со своим увольнением. Они исходили из того, что без громкого события им не обойтись  отставка в противном случае неминуема. Генпрокурор не успел, но директор НАБУ еще рассчитывает спастись", – написал Грановский. 

Он считает, что проведение обысков через пять лет после открытия уголовного производства – "дешевый фарс и попытка прикрыть свой зад". 

"Меня очевидно можно не любить, не сомневаюсь, что я не должен всем нравиться, но пожалуйста, идиотом-то меня не считайте. Кто-то готов поверить в то, что спустя пять с лишним лет после регистрации дела в нем вдруг аргументированно понадобилось проводить обыски? Или что генпрокурор вошел в группу прокуроров (даже не после своего назначения, а за день до вероятного увольнения), чтобы заниматься объективным расследованием в этом древнем деле? Я не живу в вакууме и мне хорошо известны все имена тех, кого изнасиловали детективы с целью выбить хоть какие-то показания на меня", – заявил политик. 

Он утверждает, что команду "возродить это древнее и пустое дело" дали в Офисе президента. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1075799389421842&id=100009753732483

Одесский припортовый завод – одно из самых крупных государственных предприятий в химической отрасли Украины. Находится на территории города Южный, в 47 км от Одессы, специализируется на производстве аммиака и карбамида. Предполагается, что завод будет выставлен на приватизацию.

По данным следователей НАБУ, доверенное лицо нардепа организовало схему, по которой Одесский припортовый завод продавал минеральные удобрения частной компании по ценам ниже рыночных. В дальнейшем эта компания перепродавала товар иностранным компаниям по конкурентным ценам. По данным бюро, схема действовала с марта по декабрь 2015 года.

Грановский был народным депутатом с ноября 2014-го по август 2019 года. По данным издания Kyiv Post, в августе 2019 года он получил иммиграционную визу в Израиль, которая дает ему право на израильское гражданство. 

Теги: Артем Сытник, НАБУ, Александр Грановский, Руслан Рябошапка, Офис генпрокурора
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