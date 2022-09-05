ГОРДОН
 
 
ТЕХНО

Адронный коллайдер может остановиться из-за энергетического кризиса в Европе

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Адронный коллайдер могут остановить для экономии энергии
Адронный коллайдер могут остановить для экономии энергии
Фото: ЕРА

Европейская организация ядерных исследований (CERN) готовится к возможной остановке Большого адронного коллайдера (БАК) и других ускорителей элементарных частиц из-за дефицита энергии в Европе. Об этом в комментарии The Wall Street Journal, опубликованном 4 сентября, сообщил глава комиссии CERN по управлению энергией Серж Клоде.

По его словам, из-за энергетического кризиса в Европе, вызванного военными действиями России в Украине, эксперименты на Большом адронном коллайдере – крупнейшем в мире ускорителе элементарных частиц – могут замедлиться.

Клоде подчеркнул, что CERN делает все возможное, чтобы предотвратить отключение электроэнергии в регионе, где расположен БАК, — в окрестностях Женевы, на границе Швейцарии и Франции.

CERN – один из крупнейших потребителей электроэнергии во Франции. На пике коллайдер потребляет 200 МВт электроэнергии, это треть потребностей соседней Женевы.

В CERN готовятся к закрытию некоторых ускорителей, включая БАК, в периоды пикового спроса, чтобы потреблять меньше электроэнергии.

Контекст:

Самым известным результатом работы Большого адронного коллайдера стало подтверждение в 2012 году существования бозона Хиггса, частицы, которая придает массу всем другим частицам. Теперь БАК исследует свойства бозона Хиггса и ищет частицы, которые могли бы составлять темную материю, вещество, которое, как предполагают ученые, пронизывает Вселенную, но до сих пор оставалось незамеченным. Коллайдер разгоняет протоны и другие частицы в противоположных направлениях по кольцу длиной около 26 км, сталкивая их друг с другом на скорости, близкой к скорости света, чтобы исследовать короткоживущие частицы, которые появляются после столкновений.

БАК — один из восьми ускорителей комплекса CERN. Его стоимость – $4,4 млрд.

В декабре 2018 года БАК остановили на два года для модернизации и ремонта ускорителя.

Теги: физика, Женева, ученые, электроэнергия, исследование, CERN, скорость, эксперимент, энергия
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Елизавета II встретилась с новым премьер-министром Великобритании. Фото
Елизавета II встретилась с новым премьер-министром Великобритании. Фото
Зеленские отмечают 19 лет совместной жизни. Самые яркие фото президента и первой леди после его инаугурации
Зеленские отмечают 19 лет совместной жизни. Самые яркие фото президента и первой леди после его инаугурации
"Дети – моя тема". Могилевская посетила тренинг для опекунов в летнем лагере Фонда Рината Ахметова
"Дети – моя тема". Могилевская посетила тренинг для опекунов в летнем лагере Фонда Рината Ахметова
Зибров выступит в Киеве с концертом. Часть денег артист передаст в поддержку ВСУ
Зибров выступит в Киеве с концертом. Часть денег артист передаст в поддержку ВСУ
Избавившаяся от алкозависимости 33-летняя мать единственной дочери Владимира Кличко снялась на вечеринке в узком мини-платье
Избавившаяся от алкозависимости 33-летняя мать единственной дочери Владимира Кличко снялась на вечеринке в узком мини-платье
"Я уже рядом. Бум". Тина Кароль снялась с веточкой хлопка
"Я уже рядом. Бум". Тина Кароль снялась с веточкой хлопка
Проживающий за границей Потап показал подарок, который вручил 14-летнему сыну
Проживающий за границей Потап показал подарок, который вручил 14-летнему сыну
Дмитрий Ступка: Сегодня год, как меня нет в Украине. Я многое потерял
Дмитрий Ступка: Сегодня год, как меня нет в Украине. Я многое потерял
"Я вышла замуж за мужчину моей мечты". Юрушева показала свои свадебные фото
"Я вышла замуж за мужчину моей мечты". Юрушева показала свои свадебные фото
Никитюк показала, как выглядит после похода к косметологу, и крупным планом продемонстрировала бюст
Никитюк показала, как выглядит после похода к косметологу, и крупным планом продемонстрировала бюст
64-летняя Мадонна заселфилась без бюстгальтера. Фото
64-летняя Мадонна заселфилась без бюстгальтера. Фото
Лонгория станцевала в купальнике вместе с сыном
Лонгория станцевала в купальнике вместе с сыном
49-летняя Клум в микроплавках оседлала велосипед перед камерой
49-летняя Клум в микроплавках оседлала велосипед перед камерой
Арестович рассказал, в какую зону на теле собеседника смотреть, чтобы "сбить его с толку"
Арестович рассказал, в какую зону на теле собеседника смотреть, чтобы "сбить его с толку"
"Сделано с любовью", "Еще и на подбородке ямочка". Тополя показал подросшего сына, который живет сейчас в США вместе с матерью
"Сделано с любовью", "Еще и на подбородке ямочка". Тополя показал подросшего сына, который живет сейчас в США вместе с матерью
"Роскошно", "Вау! Прекрасная королева". 56-летняя Хайек вышла в свет в "свадебном" платье
"Роскошно", "Вау! Прекрасная королева". 56-летняя Хайек вышла в свет в "свадебном" платье
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Спасибо, что трахаешь мою жену". Dantes высмеял роман Дорофеевой с его другом Кацуриным (323511)
2
"Папины девочки, а мальчик похож на маму", "Какие милые". Ким показал жену, дочерей и сына (233885)
3
"Вы будете прокляты своей страной". Пугачева обратилась к Михалкову, вспомнив его фильм (165106)
4
Мать единственной дочери Владимира Кличко показала себя крупным планом (149070)
5
"Все разведки мира мне платят миллионы, а сегодня, вот х...рня, взяли и раскрыли". Макаревич высмеял внесение его в список "иноагентов" (130751)
6
"Очень красивая жена", "Мужчина, вам крупно повезло". Арестович сделал селфи на заправке со своей третьей женой (107074)
7
Перман о вернувшейся в РФ Пугачевой: Какая смелость и мудрость – молчать за рубежом и высказаться дома (83321)
8
"Медузы чуть не сдохли от восторга". Каминская снялась в бикини в полный рост. Фото (72958)
 
 
 
 