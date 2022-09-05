Адронный коллайдер может остановиться из-за энергетического кризиса в Европе

По его словам, из-за энергетического кризиса в Европе, вызванного военными действиями России в Украине, эксперименты на Большом адронном коллайдере – крупнейшем в мире ускорителе элементарных частиц – могут замедлиться.

Клоде подчеркнул, что CERN делает все возможное, чтобы предотвратить отключение электроэнергии в регионе, где расположен БАК, — в окрестностях Женевы, на границе Швейцарии и Франции.

CERN – один из крупнейших потребителей электроэнергии во Франции. На пике коллайдер потребляет 200 МВт электроэнергии, это треть потребностей соседней Женевы.

В CERN готовятся к закрытию некоторых ускорителей, включая БАК, в периоды пикового спроса, чтобы потреблять меньше электроэнергии.