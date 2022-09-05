Адронный коллайдер может остановиться из-за энергетического кризиса в Европе

По его словам, из-за энергетического кризиса в Европе, вызванного военными действиями России в Украине, эксперименты на Большом адронном коллайдере – крупнейшем в мире ускорителе элементарных частиц – могут замедлиться.
Клоде подчеркнул, что CERN делает все возможное, чтобы предотвратить отключение электроэнергии в регионе, где расположен БАК, — в окрестностях Женевы, на границе Швейцарии и Франции.
CERN – один из крупнейших потребителей электроэнергии во Франции. На пике коллайдер потребляет 200 МВт электроэнергии, это треть потребностей соседней Женевы.
В CERN готовятся к закрытию некоторых ускорителей, включая БАК, в периоды пикового спроса, чтобы потреблять меньше электроэнергии.
Самым известным результатом работы Большого адронного коллайдера стало подтверждение в 2012 году существования бозона Хиггса, частицы, которая придает массу всем другим частицам. Теперь БАК исследует свойства бозона Хиггса и ищет частицы, которые могли бы составлять темную материю, вещество, которое, как предполагают ученые, пронизывает Вселенную, но до сих пор оставалось незамеченным. Коллайдер разгоняет протоны и другие частицы в противоположных направлениях по кольцу длиной около 26 км, сталкивая их друг с другом на скорости, близкой к скорости света, чтобы исследовать короткоживущие частицы, которые появляются после столкновений.
БАК — один из восьми ускорителей комплекса CERN. Его стоимость – $4,4 млрд.
В декабре 2018 года БАК остановили на два года для модернизации и ремонта ускорителя.