Apple представила iPhone 14 и iPhone 14 Plus в желтом цвете

В США предзаказ на желтые iPhone 14 и iPhone 14 Plus стартует 10 марта Фото: apple.com

Ранее iPhone 14 и iPhone 14 Plus были доступны в пяти цветах: черном, красном, белом, синем и пурпурном.

По характеристикам и другим возможностям iPhone 14 / 14 Plus в новом ярко-желтом цвете не отличаются от других цветовых версий. Цена тоже осталась неизменной – от $799 и от $899 за iPhone 14 и iPhone 14 Plus.

Фото: apple.com



В США предзаказ на желтые iPhone 14 и iPhone 14 Plus стартует 10 марта, а в свободной продаже они появятся 14 марта. Когда они появятся в Украине, пока неизвестно.