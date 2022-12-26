Apple запретила адаптировать iPhone 14 под российские сети связи

Российские операторы не смогли договориться с Apple о поддержке функций VoLTE и VoWiFi на своих сетях для телефонов линейки iPhone 14. Эти функции улучшают качество связи, и на звонки через VoLTE в крупных городах России приходится более 60% голосового трафика.
В России на iPhone 14 также недоступна высококачественная передача голоса, а раздача интернета с телефона требует ручной настройки.
Компания Apple прекратила продажи своей техники в официальном онлайн-магазине на территории России в марте вскоре после нападения РФ на Украину.
Из страны ушли и другие техногиганты. В июне об окончательном уходе из России объявил технологический гигант IBM, а компания Microsoft заявила, что будет сокращать бизнес в РФ, "пока от него ничего не останется".
Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ уже ушли более 1200 компаний.