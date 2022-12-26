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Apple запретила адаптировать iPhone 14 под российские сети связи

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Apple прекратила продажи своей техники в официальном онлайн-магазине на территории России в марте
Apple прекратила продажи своей техники в официальном онлайн-магазине на территории России в марте
Фото: depositphotos.com

После ухода с российского рынка компания Apple запретила адаптировать телефоны iPhone 14 под сети операторов связи в России. Об этом пишет российское издание "Коммерсантъ".

Российские операторы не смогли договориться с Apple о поддержке функций VoLTE и VoWiFi на своих сетях для телефонов линейки iPhone 14. Эти функции улучшают качество связи, и на звонки через VoLTE в крупных городах России приходится более 60% голосового трафика.

В России на iPhone 14 также недоступна высококачественная передача голоса, а раздача интернета с телефона требует ручной настройки.

Контекст:

Компания Apple прекратила продажи своей техники в официальном онлайн-магазине на территории России в марте вскоре после нападения РФ на Украину.

Из страны ушли и другие техногиганты. В июне об окончательном уходе из России объявил технологический гигант IBM, а компания Microsoft заявила, что будет сокращать бизнес в РФ, "пока от него ничего не останется".

Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ уже ушли более 1200 компаний.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Apple, бизнес, телефоны, запрет, iPhone 14
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