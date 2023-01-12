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Apple работает над добавлением сенсорных экранов в MacBook Pro. Джобс при жизни был против такой идеи

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Apple единственный крупный производитель ноутбуков, не выпускающий их с сенсорным экраном
Apple – единственный крупный производитель ноутбуков, не выпускающий их с сенсорным экраном
Фото: depositphotos.com

Компания Apple работает над добавлением сенсорных экранов в свои ноутбуки. Покойный основатель компании Стив Джобс при жизни считал такое решение "эргономически ужасным". Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники.

Собеседники агентства отметили, что инженеры Apple активно участвуют в проекте, что указывает на то, что компания серьезно рассматривает возможность выпуска MacBook с сенсорным экраном. Однако планы все еще могут измениться.

Уже более 10 лет компания утверждает, что сенсорные экраны плохо работают на ноутбуках и что iPad – лучший вариант, если кому-то нужен сенсорный интерфейс, пишет Bloomberg. Apple также обеспокоена тем, что MacBook с сенсорным экраном могут снизить продажи iPad.

Но конкуренты все чаще добавляют сенсорные экраны к ноутбукам, заставляя Apple делать то же самое. В частности, этим уже занимаются Dell, HP, Microsoft, Lenovo, Samsung, Acer. На данный момент Apple является единственным крупным производителем ноутбуков, который не предлагает такой продукт. 

Основываясь на текущих внутренних обсуждениях, компания может выпустить свой первый Mac с сенсорным экраном в 2025 году в рамках более крупного обновления MacBook Pro, говорят источники.

В Apple хотят, чтобы первый MacBook Pro с сенсорным экраном сохранил традиционный дизайн ноутбука, включая стандартный трекпад и клавиатуру. Но экран ноутбука будет поддерживать сенсорный ввод и жесты, как iPhone или iPad. 

Выпуск ноутбуков с сенсорным экраном станет значительным поворотом в политике компании Apple, поскольку последние годы она придерживалась мнения уже покойного Джобс в этом плане. Тот при жизни считал, что идея вертикального сенсорного экрана "не работает".

"Сенсорные поверхности не должны быть вертикальными. По прошествии длительного периода времени ваша рука захочет отвалиться", – говорил он в 2010 году.

Преемник Джобса на посту главного исполнительного директора Тим Кук придерживался этой позиции. В 2012 году он сказал, что объединение планшетов и ноутбуков компании Microsoft эквивалентно объединению тостера с холодильником.

Тем не менее Apple уже меняла курс в других областях. Джобс говорил, что Apple не будет продавать телефон или планшет, а они стали ключевым бизнесом для компании.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Microsoft, Apple, Lenovo, iPhone, Samsung, Bloomberg, компьютеры, MacBook, Тим Кук, Стив Джобс, iPad, Dell
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