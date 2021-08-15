Facebook вводит сквозное шифрование для звонков через Messenger

"Люди ожидают, что их приложения для обмена сообщениями будут безопасными и конфиденциальными, и с этими новыми функциями мы даем им больше контроля над конфиденциальностью звонков и чатов", – отметили в сообщении.

Messenger Facebook получил сквозное шифрование текстовых сообщений в 2016 году, в приложение добавили функцию секретного разговора. Теперь этот режим поддерживают звонки.

В прошлом году соцсеть зафиксировала всплеск использования аудио- и видеозвонков – в день проводилось более 150 млн видеозвонков через Messenger.

В компании отметили, что сквозное шифрование используется приложением WhatsApp, которое также входит в Facebook. Компания планирует включить сквозное шифрование и для личных сообщений в еще одном своем сервисе – Instagram.