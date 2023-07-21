Google тестирует инструмент, использующий технологию искусственного интеллекта для создания новостных статей

Инструмент известен внутри компании под рабочим названием Genesis. Он может собирать информацию и детали текущих событий и генерировать новостной контент, говорится в материале.
В Google считают, что этот инструмент будет служить своего рода "личным помощником для журналистов", он сможет автоматизировать одни задачи, чтобы высвободить время для других. Как сказано в статье, компания рассматривает его как ответственную технологию, которая может помочь управлять издательским процессом.
В то же время некоторые руководители Google назвали инновацию "тревожной". The New York Times отметил, что новый инструмент Google наверняка вызовет тревогу и у журналистов, которые десятилетиями писали собственные статьи.
Пресс-секретарь Google Дженн Крайдер отметила, что эти инструменты не предназначены и не смогут заменить ту роль, которую журналисты играют в освещении, создании и проверке своих статей.
Профессор журналистики и обозреватель СМИ Джефф Джарвис заявил, что новый инструмент Google имеет потенциальные плюсы и минусы. Он подчеркнул, что журналисты должны его использовать, если он будет надежно предоставлять факты. Но если редакторы будут пользоваться технологией в темах, "требующих тонкостей и культурного понимания", это может подорвать доверие не только к инструменту, но и к новостным организациям, которые его используют.
СМИ, как The Times, NPR и Insider, уже уведомили своих сотрудников о том, что намерены изучить потенциальные возможности использования ИИ, чтобы увидеть, как его можно ответственно применять в области новостей. Особенно в тех ситуациях, где первостепенное значение имеют "секунды и точность", говорится в статье.
Но некоторые новостные организации, в том числе Associated Press, уже давно используют ИИ для создания статей на разные темы, включая отчеты о доходах корпораций, но они составляют небольшую часть статей службы по сравнению со статьями, создаваемыми журналистами, пишет The New York Times.
Немецкая газета Bild уже планирует заменить часть редакторов искусственным интеллектом. Об этом говорится в материале The Guardian, опубликованном 20 июня. Как говорится в письме, которое получили сотрудники, это поможет сэкономить €100 млн. Без работы могут остаться "сотни" работников СМИ. Исполнительный директор медиа-издательства Axel Springer SE Матиас Дэпфнер отметил, что искусственный интеллект и ChatGPT могут "сделать независимую журналистику лучше, чем когда-либо, или заменить ее".
В то же время около 8,5 тыс. литераторов призвали создателей искусственного интеллекта не использовать их тексты без разрешения. Среди тех, кто обратился, –авторы художественной, научно-популярной литературы и поэзии. Их претензии заключаются в том, что в случае если пользователи попросят программу с искусственным интеллектом написать текст в стиле кого-то из литераторов, этот ИИ перед этим, "скорее всего, проглотит все их работы в процессе обучения и использует их изобретательность в своих целях", не оплачивая авторские права.
22 марта было обнародовано обращение ученых и бизнесменов, которые призвали приостановить исследования ИИ минимум на полгода (обращение подписали более 33 тыс. человек, в том числе американский бизнесмен, гендиректор компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, американский бизнесмен, соучредитель соцсети Pinterest Эван Шарп, американский программист, соучредитель Apple Стив Возняк, генеральный директор фотоагентства Getty Images Крейг Питерс).