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Google тестирует инструмент, использующий технологию искусственного интеллекта для создания новостных статей

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В Google считают, что их новый инструмент будет служить "личным помощником для журналистов"
В Google считают, что их новый инструмент будет служить "личным помощником для журналистов"
Фото: depositphotos.com

Компания Google тестирует продукт, который использует технологию искусственного интеллекта (ИИ) для создания новостных статей. Компания представила ее СМИ, в частности, The New York Times, The Washington Post и The Wall Street Journal. Об этом говорится в материале The New York Times, опубликованном 19 июля.

Инструмент известен внутри компании под рабочим названием Genesis. Он может собирать информацию и детали текущих событий и генерировать новостной контент, говорится в материале. 

В Google считают, что этот инструмент будет служить своего рода "личным помощником для журналистов", он сможет автоматизировать одни задачи, чтобы высвободить время для других. Как сказано в статье, компания рассматривает его как ответственную технологию, которая может помочь управлять издательским процессом. 

В то же время некоторые руководители Google назвали инновацию "тревожной". The New York Times отметил, что новый инструмент Google наверняка вызовет тревогу и у журналистов, которые десятилетиями писали собственные статьи. 

Пресс-секретарь Google Дженн Крайдер отметила, что эти инструменты не предназначены и не смогут заменить ту роль, которую журналисты играют в освещении, создании и проверке своих статей. 

Профессор журналистики и обозреватель СМИ Джефф Джарвис заявил, что новый инструмент Google имеет потенциальные плюсы и минусы. Он подчеркнул, что журналисты должны его использовать, если он будет надежно предоставлять факты. Но если редакторы будут пользоваться технологией в темах, "требующих тонкостей и культурного понимания", это может подорвать доверие не только к инструменту, но и к новостным организациям, которые его используют.

СМИ, как The Times, NPR и Insider, уже уведомили своих сотрудников о том, что намерены изучить потенциальные возможности использования ИИ, чтобы увидеть, как его можно ответственно применять в области новостей. Особенно в тех ситуациях, где первостепенное значение имеют "секунды и точность", говорится в статье.

Но некоторые новостные организации, в том числе Associated Press, уже давно используют ИИ для создания статей на разные темы, включая отчеты о доходах корпораций, но они составляют небольшую часть статей службы по сравнению со статьями, создаваемыми журналистами, пишет The New York Times.

Контекст:

Немецкая газета Bild уже планирует заменить часть редакторов искусственным интеллектом. Об этом говорится в материале The Guardian, опубликованном 20 июня. Как говорится в письме, которое получили сотрудники, это поможет сэкономить 100 млн. Без работы могут остаться "сотни" работников СМИ. Исполнительный директор медиа-издательства Axel Springer SE Матиас Дэпфнер отметил, что искусственный интеллект и ChatGPT могут "сделать независимую журналистику лучше, чем когда-либо, или заменить ее".

В то же время около 8,5 тыс. литераторов призвали создателей искусственного интеллекта не использовать их тексты без разрешения. Среди тех, кто обратился, –авторы художественной, научно-популярной литературы и поэзии. Их претензии заключаются в том, что в случае если пользователи попросят программу с искусственным интеллектом написать текст в стиле кого-то из литераторов, этот ИИ перед этим, "скорее всего, проглотит все их работы в процессе обучения и использует их изобретательность в своих целях", не оплачивая авторские права.

22 марта было обнародовано обращение ученых и бизнесменов, которые призвали приостановить исследования ИИ минимум на полгода (обращение подписали более 33 тыс. человек, в том числе американский бизнесмен, гендиректор компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, американский бизнесмен, соучредитель соцсети Pinterest Эван Шарп, американский программист, соучредитель Apple Стив Возняк, генеральный директор фотоагентства Getty Images Крейг Питерс).

Теги: Google, технологии, журналисты, искусственный интеллект, The New York Times, инновации, The Washington Post, контент, The Wall Street Journal
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