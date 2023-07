Google тестирует инструмент, использующий технологию искусственного интеллекта для создания новостных статей

Инструмент известен внутри компании под рабочим названием Genesis. Он может собирать информацию и детали текущих событий и генерировать новостной контент, говорится в материале.

В Google считают, что этот инструмент будет служить своего рода "личным помощником для журналистов", он сможет автоматизировать одни задачи, чтобы высвободить время для других. Как сказано в статье, компания рассматривает его как ответственную технологию, которая может помочь управлять издательским процессом.

В то же время некоторые руководители Google назвали инновацию "тревожной". The New York Times отметил, что новый инструмент Google наверняка вызовет тревогу и у журналистов, которые десятилетиями писали собственные статьи.

Пресс-секретарь Google Дженн Крайдер отметила, что эти инструменты не предназначены и не смогут заменить ту роль, которую журналисты играют в освещении, создании и проверке своих статей.

Профессор журналистики и обозреватель СМИ Джефф Джарвис заявил, что новый инструмент Google имеет потенциальные плюсы и минусы. Он подчеркнул, что журналисты должны его использовать, если он будет надежно предоставлять факты. Но если редакторы будут пользоваться технологией в темах, "требующих тонкостей и культурного понимания", это может подорвать доверие не только к инструменту, но и к новостным организациям, которые его используют.

СМИ, как The Times, NPR и Insider, уже уведомили своих сотрудников о том, что намерены изучить потенциальные возможности использования ИИ, чтобы увидеть, как его можно ответственно применять в области новостей. Особенно в тех ситуациях, где первостепенное значение имеют "секунды и точность", говорится в статье.

Но некоторые новостные организации, в том числе Associated Press, уже давно используют ИИ для создания статей на разные темы, включая отчеты о доходах корпораций, но они составляют небольшую часть статей службы по сравнению со статьями, создаваемыми журналистами, пишет The New York Times.