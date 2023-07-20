До 9 тыс. литераторов призвали создателей искусственного интеллекта не использовать их тексты без разрешения

Авторами обращения стали авторы художественной, научно-популярной литературы и поэзии.
Их претензии заключаются в том, что, в случае если пользователи попросят программу с искусственным интеллектом написать текст в стиле кого-то из литераторов, этот ИИ перед этим "скорее всего, проглотил все их работы в процессе обучения и использует их изобретательность в своих целях", не оплачивая авторские права.
Подписавшиеся под обращением сравнили это с "бесконечными обедами, за которые не выставляется счет".
В письме занимающимся ИИ компаниям предлагается получить разрешение на использование литературы, защищенной авторским правом, а также "справедливо вознаграждать" настоящих авторов за использование их тестов искусственным интеллектом.
Издание при этом сомневается, что компании, которые используют ИИ, пойдут навстречу авторам открытого обращения, так как это будет означать, что компании признают, что используют чужие авторские права.
22 марта было обнародовано обращение ученых и бизнесменов, которые призвали приостановить исследования ИИ минимум на полгода (обращение подписали почти 32 тыс. человек, в том числе американский бизнесмен, гендиректор компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, американский бизнесмен, соучредитель соцсети Pinterest Эван Шарп, американский программист, соучредитель Apple Стив Возняк, генеральный директор фотоагентства Getty Images Крейг Питерс, израильский историк Юваль Ной Харари).
Сооснователь Microsoft Билл Гейтс считает, что призывы приостановить развитие искусственного интеллекта "не решат все проблемы", связанные с этим. По мнению Гейтса, лучше сосредоточиться на том, как использовать разработки в области ИИ, – он считает очевидным, что в этих технологиях есть "огромные преимущества".
1 мая стало известно, что Джеффри Хинтон, которого называют "крестным отцом искусственного интеллекта", уходит из компании Google. Он присоединился к критикам искусственного интеллекта. Хинтон считает, что компании "мчатся навстречу опасности" своей агрессивной деятельностью по созданию продуктов на основе генеративного искусственного интеллекта. Такая технология лежит в основе популярных чат-ботов, таких как ChatGPT. В Twitter Хинтон добавил, что ушел из Google, чтобы открыто говорить об опасностях ИИ.
Генсек НАТО Антониу Гутерриш 12 июня предлагал создать агентство по вопросам работы искусственного интеллекта по примеру МАГАТЭ. Он отмечал, что некоторые ученые считают, что ИИ – экзистенциальная угроза человечеству наравне с риском ядерной войны.