До 9 тыс. литераторов призвали создателей искусственного интеллекта не использовать их тексты без разрешения

Авторами обращения стали авторы художественной, научно-популярной литературы и поэзии.

Их претензии заключаются в том, что, в случае если пользователи попросят программу с искусственным интеллектом написать текст в стиле кого-то из литераторов, этот ИИ перед этим "скорее всего, проглотил все их работы в процессе обучения и использует их изобретательность в своих целях", не оплачивая авторские права.

Подписавшиеся под обращением сравнили это с "бесконечными обедами, за которые не выставляется счет".

В письме занимающимся ИИ компаниям предлагается получить разрешение на использование литературы, защищенной авторским правом, а также "справедливо вознаграждать" настоящих авторов за использование их тестов искусственным интеллектом.

Издание при этом сомневается, что компании, которые используют ИИ, пойдут навстречу авторам открытого обращения, так как это будет означать, что компании признают, что используют чужие авторские права.