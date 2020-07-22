ГОРДОН
 
 
ТЕХНО

Национальная идея, предложенная новым вице-премьером Уруским, вполне может стать визитной карточкой Украины – президент концерна "Титан" Лёвин

Украина имеет собственные самолеты, которые могут быть использованы для воздушного старта космических ракет, это "Мрія", "Руслан" и самолеты Ил-76, заявил президент концерна "Титан" Анатолий Лёвин, комментируя идею новоназначенного вице-премьера по вопросам оборонно-промышленного комплекса Олега Уруского.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Анатолий Лёвин: Мы готовы взяться за это дело
Анатолий Лёвин: Мы готовы взяться за это дело
Фото: Анатолій Льовін / Facebook

Идея воздушного старта космических ракет может стать национальной для Украины, заявил президент концерна "Титан", в который входит ООО "УРАРП" (Украинский разработчик – авиаремонтное предприятие) Анатолий Лёвин в своем Facebook.

"В первом интервью на должности новоназначенный вице-премьер по вопросам оборонно-промышленного комплекса Олег Уруский представил концепцию воздушного старта космических ракет как новую национальную идею для Украины. Я полностью поддерживаю эту концепцию, потому что для Украины воздушный старт космических ракет будет настоящим прорывом. Эта идея имеет все шансы стать национальной, и мы готовы ее поддержать", – написал он.

По словам Лёвина, Украина имеет собственные самолеты, которые могут быть использованы для воздушного старта: "Мрія", "Руслан" и самолеты Ил-76.

"Если говорить про Ил-76, то для этой цели больше подходит Ил-76 МД. На сегодняшний день этот аппарат оснащен балочными бомбовыми держателями. Модернизация такого самолета под запуск ракет весом 18–20 тонн из-под крыла – дело вполне осуществимое. Второй вариант воздушного старта – это когда ракета стартует с фюзеляжа. Ил-76 оснащен специальным вытяжным парашютом, конструкция которого позволяет делать такой запуск. Грузоподъемность самолета Ил-76 – 50 тонн, позволяет выводить ракету весом в 30 тонн из фюзеляжа", – объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что его предприятие готово взяться за такой проект.

"Мы готовы взяться за это дело. Тем более, что одно из наших предприятий – OOO "УРАРП" имеет все необходимые лицензии и документ. Мы являемся держателем сертификатов разработчика и дополнительных сертификатов типа по самолету Ил-76 по двигателям Д30КП2, устанавливаемым на этой машине. Для воздушного старта не нужен космодром. Практически любая страна мира, которая имеет желание запустить свой спутник или доставить какой-то груз на орбиту, сможет приглашать в перспективе украинскую компанию, которая осуществит такой запуск из любой точки планеты. Прилетает украинский самолет, грузится в фюзеляж ракета, укомплектованная космическим аппаратом или грузом, самолет поднимается на высоту 8–10 км, и совершается запуск", – написал Лёвин.

По его информации, американцы оценили стоимость одного такого запуска более чем в $10 млн.

"Спрос на подобные услуги сегодня просто огромный, так что данная программа сможет принести очень много пользы нашей стране. Благодаря воздушному старту Украина подтвердит свой статус аэрокосмической державы. Реализация программы воздушного старта как национальной идеи оживит всю аэрокосмическую отрасль и вполне может стать новой визитной карточкой Украины. Ведь речь не только о самолетах. Будет развиваться ракетостроение, изготовление спутников и космических аппаратов. Это очень хорошо простимулирует "Южмаш". В отрасли начнется прогресс", – заявил руководитель компании.

Самым важным в этом проекте он считает то, что это Украине по силам и страна действительно может реализовать эту идею на протяжении ближайших двух-трех лет.

https://www.facebook.com/Lov1nAI/posts/122480909529820

Теги: космос, самолет, космодром, Олег Уруский, ракеты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Да, мы безумные". Джамала спустя месяц после родов отправилась отдыхать за границу
"Да, мы безумные". Джамала спустя месяц после родов отправилась отдыхать за границу
Ефросинина призналась, почему публичные люди отказывают ей в интервью
Ефросинина призналась, почему публичные люди отказывают ей в интервью
  Винник рассказал, ради чего согласился участвовать в проекте "Танцы со звездами"
  Винник рассказал, ради чего согласился участвовать в проекте "Танцы со звездами"
  Metallica обнародовала в сети запись концерта в Берлине
  Metallica обнародовала в сети запись концерта в Берлине
Блум и Перри попрощалась со своим щенком, которого потеряли неделю назад
Блум и Перри попрощалась со своим щенком, которого потеряли неделю назад
Огневич заинтриговала сети романтическим снимком с режиссером своих клипов
Огневич заинтриговала сети романтическим снимком с режиссером своих клипов
"Посмотрите, как он вырос!" Кенсингтонский дворец обнародовал новый снимок принца Джорджа
"Посмотрите, как он вырос!" Кенсингтонский дворец обнародовал новый снимок принца Джорджа
  "Мой дорогой и нежно любимый". Орбакайте обнародовала снимок с Руссо
  "Мой дорогой и нежно любимый". Орбакайте обнародовала снимок с Руссо
Будущий многодетный отец Тополя построил сыновьям первую недвижимость
Будущий многодетный отец Тополя построил сыновьям первую недвижимость
Гвоздева поделилась снимками с отдыха в Турции
Гвоздева поделилась снимками с отдыха в Турции
Комаровский рассказал, как выглядит дом его мечты
Комаровский рассказал, как выглядит дом его мечты
Вертолет скорой помощи назвали в честь жены принца Чарльза
Вертолет скорой помощи назвали в честь жены принца Чарльза
Мать Маска показала его младшую сестру
Мать Маска показала его младшую сестру
"Женские сердца покорены. Винник плачет". Актер Цимбалюк выйдет на паркет в "Танцах со звездами"
"Женские сердца покорены. Винник плачет". Актер Цимбалюк выйдет на паркет в "Танцах со звездами"
Маск позировал с двухмесячным сыном X AE A-XII на руках
Маск позировал с двухмесячным сыном X AE A-XII на руках
Тина Кароль выступила в Витебске, стоя на гигантской ладони
Тина Кароль выступила в Витебске, стоя на гигантской ладони
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Старший сын похож на Кузьму". Билык вместе с сыновьями побывала на юбилейном концерте у Осадчей. Фото
"Старший сын похож на Кузьму". Билык вместе с сыновьями побывала на юбилейном концерте у Осадчей. Фото
Пугачева "оторвалась" на вечеринке с московским адвокатом и женой экс-помощника Путина
Пугачева "оторвалась" на вечеринке с московским адвокатом и женой экс-помощника Путина
  "Мой дорогой и нежно любимый". Орбакайте обнародовала снимок с Руссо
"Мой дорогой и нежно любимый". Орбакайте обнародовала снимок с Руссо
Будущий многодетный отец Тополя построил сыновьям первую недвижимость
Будущий многодетный отец Тополя построил сыновьям первую недвижимость
В Житомире установили памятник звезде "Дизель Шоу" Поплавской. Фото
В Житомире установили памятник звезде "Дизель Шоу" Поплавской. Фото
  Неубранная комната и гаджет в постели. Полякова ночью поругалась с дочерью. Видео
Неубранная комната и гаджет в постели. Полякова ночью поругалась с дочерью. Видео
Tayanna: Мы с сыном ходим дома голые. Он уже все видел, все знает
Tayanna: Мы с сыном ходим дома голые. Он уже все видел, все знает
  Пресс-секретарь Зеленского Мендель рассказала, чем будет заниматься после ухода с должности
Пресс-секретарь Зеленского Мендель рассказала, чем будет заниматься после ухода с должности
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS