SpaceX остановила первый запуск в космос корабля Starship. Маск объяснил, что произошло

Обратный отсчет был остановлен за 40 секунд до предполагаемого старта.

В Twitter SpaceX сообщила, что ее "команда работает над следующей доступной возможностью" для запуска.

Ситуацию прокомментировал в Twitter Маск.

"Похоже, замерз клапан давления", – твитнул он.

"Сегодня многому научились, теперь выгружаем топливо, повторим попытку через несколько дней", – отметил Маск.

Контекст:

Starship – это ракета нового поколения, которую SpaceX разрабатывает для запуска грузов и людей в полеты на Луну и Марс. Маск презентовал межпланетный корабль Starship в феврале 2022 года.

Космический корабль Starship и ракета-носитель (первая ступень) Super Heavy спроектированы так, чтобы их можно было использовать повторно. По мнению Маска, это приведет к революции в космических полетах.

Первая ступень корабля оснащена 33 двигателями Raptor компании SpaceX, на Starship установлены еще шесть таких двигателей. Двигатели Super Heavy при старте должны создать тягу в 16,5 млн фунтов, что в случае успешного полета сделает корабль самым мощным из когда-либо построенных (на данный момент рекорд мощности принадлежит ракете NASA Space Launch System, которая при старте создает тягу около 8,8 млн фунтов).

Также Starship является самым большим в истории кораблем – его длина составляет 120 м в собранном состоянии. Как сообщал 8 апреля Маск, Starship может стать больше и "растянуться" примерно еще на 10 м.