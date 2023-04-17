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SpaceX остановила первый запуск в космос корабля Starship. Маск объяснил, что произошло

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Обратный отсчет остановили за 40 секунд до старта
Обратный отсчет остановили за 40 секунд до старта
Скриншот: SpaceX / YouTube

Запланированный на 17 апреля первый полет межпланетного корабля Starship компании Илона Маска SpaceX отменили, прервав обратный отсчет до старта. Трансляция велась на YouTube-канале компании.

Обратный отсчет был остановлен за 40 секунд до предполагаемого старта.

В Twitter SpaceX сообщила, что ее "команда работает над следующей доступной возможностью" для запуска.

Ситуацию прокомментировал в Twitter Маск.

"Похоже, замерз клапан давления", – твитнул он.

"Сегодня многому научились, теперь выгружаем топливо, повторим попытку через несколько дней", – отметил Маск.

Контекст:

Starship – это ракета нового поколения, которую SpaceX разрабатывает для запуска грузов и людей в полеты на Луну и Марс. Маск презентовал межпланетный корабль Starship в феврале 2022 года.

Космический корабль Starship и ракета-носитель (первая ступень) Super Heavy спроектированы так, чтобы их можно было использовать повторно. По мнению Маска, это приведет к революции в космических полетах. 

Первая ступень корабля оснащена 33 двигателями Raptor компании SpaceX, на Starship установлены еще шесть таких двигателей. Двигатели Super Heavy при старте должны создать тягу в 16,5 млн фунтов, что в случае успешного полета сделает корабль самым мощным из когда-либо построенных (на данный момент рекорд мощности принадлежит ракете NASA Space Launch System, которая при старте создает тягу около 8,8 млн фунтов).

Также Starship является самым большим в истории кораблем – его длина составляет 120 м в собранном состоянии. Как сообщал 8 апреля Маск, Starship может стать больше и "растянуться" примерно еще на 10 м. 

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: космос, SpaceX, трансляция, Илон Маск, Starship, ракета-носитель, космический корабль, топливо
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