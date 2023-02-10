SpaceX опробовала двигатель самой мощной в мире ракеты, которая может полететь на Марс

SpaceX рассматривает Starship как систему, которая может помочь колонизировать Марс Фото: SpaceX / Twitter

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Как пишет Space, тест-запуск Starship – это шаг к первому в истории орбитальному испытательному полету, который может состояться уже в следующем месяце.

У ускорителя 33 двигателя, но сработал 31. Как объяснил в Twitter основатель SpaceX Илон Маск, один двигатель был выключен во время испытаний, а другой выключился сам. Тем не менее 31 из 33 двигателей хватит, "чтобы выйти на орбиту при запуске", сказал он.

Team turned off 1 engine just before start & 1 stopped itself, so 31 engines fired overall.



But still enough engines to reach orbit! https://t.co/QYx3oVM4Gw — Elon Musk (@elonmusk) February 9, 2023

В Twitter Space X опубликовала момент испытательного взлета.

Views from drone of Booster 7's static fire test pic.twitter.com/KN4sk1nohf — SpaceX (@SpaceX) February 9, 2023

SpaceX рассматривает Starship как потенциально "революционную транспортную систему, которая может помочь в колонизации Марса", а также реализовать другие амбициозные проекты за пределами Земли, пишет Space.

И Starship, и Super Heavy спроектированы так, чтобы их можно было полностью использовать повторно.