Маск анонсировал первый запуск Starship. Этот корабль может стать самым большим и самым мощным из построенных когда-либо

Starship может отправиться в свой первый орбитальный полет 20 апреля, предполагают СМИ Фото: SpaceX / Twitter

Об этом Маск написал в Twitter 10 апреля.

"Запуск Starship планируется ближе к концу третьей недели апреля", – заявил он.

Портал Space.com пишет, что речь о первом испытательном орбитальном полете корабля. SpaceX готовилась к этому полету в течение нескольких месяцев, но в последнее время подготовительные работы ускорились, отмечается в статье. Так, на прошлой неделе на орбитальной стартовой платформе Starbase в Южном Техасе техники компании собрали корабль, установив прототип разгонного блока Ship 24 на первой ступени Starship – Super Heavy Booster 7.

6 апреля SpaceX сообщала, что Starship полностью собран на Starbase.

Starship fully stacked at Starbase. Team is working towards a launch rehearsal next week followed by Starship’s first integrated flight test * week later pending regulatory approval pic.twitter.com/9VbJLppswp — SpaceX (@SpaceX) April 6, 2023

Такая активность подразумевает, что подготовка к полету Starship находится на завершающем этапе, пишет СМИ.

Space.com предполагает, что запуск может состояться 20 апреля, но компания еще ждет разрешения регулятора.

Starship – это ракета нового поколения, которую SpaceX разрабатывает для запуска грузов и людей в полеты на Луну и Марс. Маск презентовал межпланетный корабль Starship в феврале 2022 года.

Starship и Super Heavy спроектированы так, чтобы их можно полностью использовать повторно. По мнению Маска, это приведет к революции в космических полетах.

Первая ступень корабля оснащена 33 двигателями Raptor компании SpaceX, на Starship установлены еще шесть таких двигателей. Двигатели Super Heavy при старте должны создать тягу в 16,5 млн фунтов, что в случае успешного полета сделает корабль самым мощным из когда-либо построенных (на данный момент рекорд мощности принадлежит ракете NASA Space Launch System, которая при старте создает тягу около 8,8 млн фунтов).

Также Starship является самым большим в истории кораблем – его длина составляет 120 м в собранном состоянии. Как сообщал 8 апреля Маск, Starship может стать больше и "растянуться" примерно еще на 10 м.