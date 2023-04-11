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Маск анонсировал первый запуск Starship. Этот корабль может стать самым большим и самым мощным из построенных когда-либо

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Starship может отправиться в свой первый орбитальный полет 20 апреля, предполагают СМИ
Starship может отправиться в свой первый орбитальный полет 20 апреля, предполагают СМИ
Фото: SpaceX / Twitter

Межпланетный корабль Starship компании Илона Маска SpaceX может отправиться в свой первый полет до конца следующей недели.

Об этом Маск написал в Twitter 10 апреля. 

"Запуск Starship планируется ближе к концу третьей недели апреля", – заявил он. 

Портал Space.com пишет, что речь о первом испытательном орбитальном полете корабля. SpaceX готовилась к этому полету в течение нескольких месяцев, но в последнее время подготовительные работы ускорились, отмечается в статье. Так, на прошлой неделе на орбитальной стартовой платформе Starbase в Южном Техасе техники компании собрали корабль, установив прототип разгонного блока Ship 24 на первой ступени Starship – Super Heavy Booster 7. 

6 апреля SpaceX сообщала, что Starship полностью собран на Starbase. 

Такая активность подразумевает, что подготовка к полету Starship находится на завершающем этапе, пишет СМИ. 

Space.com предполагает, что запуск может состояться 20 апреля, но компания еще ждет разрешения регулятора. 

Starship – это ракета нового поколения, которую SpaceX разрабатывает для запуска грузов и людей в полеты на Луну и Марс. Маск презентовал межпланетный корабль Starship в феврале 2022 года.

Starship и Super Heavy спроектированы так, чтобы их можно полностью использовать повторно. По мнению Маска, это приведет к революции в космических полетах. 

Первая ступень корабля оснащена 33 двигателями Raptor компании SpaceX, на Starship установлены еще шесть таких двигателей. Двигатели Super Heavy при старте должны создать тягу в 16,5 млн фунтов, что в случае успешного полета сделает корабль самым мощным из когда-либо построенных (на данный момент рекорд мощности принадлежит ракете NASA Space Launch System, которая при старте создает тягу около 8,8 млн фунтов).

Также Starship является самым большим в истории кораблем – его длина составляет 120 м в собранном состоянии. Как сообщал 8 апреля Маск, Starship может стать больше и "растянуться" примерно еще на 10 м. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: космос, SpaceX, Space Launch System, Илон Маск, Starship, запуск
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