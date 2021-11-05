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"Затронет только большие каналы". Telegram начал тестировать рекламные сообщения

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Дуров заявил, что большинство пользователей Telegram "едва ли заметят изменение"
Дуров заявил, что большинство пользователей Telegram "едва ли заметят изменение"
Фото: depositphotos.com

В Telegram-каналах 4 ноября появились сообщения, в которых со ссылкой на основателя мессенджера Павла Дурова говорится о том, что начинается тестирование рекламы.

По его словам, большинство пользователей "едва ли заметят это изменение".

"Telegram не будет показывать рекламные сообщения в списке чатов, личных беседах или группах. Реклама затронет только большие каналы – сервисы, где уже и так есть реклама, и поддержка которых приводит к наибольшим расходам со стороны Telegram", – рассказал Дуров.

Он добавил, что для показа рекламы не будут использованы личные данные.

"Содержимое рекламных сообщений будет зависеть только от тематики каналов, в которых они выводятся, а не от личных данных пользователей. Официальные рекламные сообщения в Telegram будут ненавязчивыми. В них допускаются только короткие тексты без внешних ссылок или фотографий. Рекламное объявление может появиться только после просмотра всех новых сообщений в канале", – заявил основатель мессенджера.

В Telegram сейчас есть реклама, которую публикуют владельцы каналов в виде обычных сообщений. По словам Дурова, официальные рекламные сообщения "будут намного более комфортными для пользователей".

Контекст:

Telegram – бесплатный мессенджер. Он был разработан основателем социальной сети "ВКонтакте" россиянином Павлом Дуровым. Первый клиент Telegram для устройств на платформе iOS был представлен 14 августа 2013 года.

В январе 2021 года количество активных пользователей мессенджера Telegram превысило 500 млн.

Теги: Павел Дуров, реклама, Telegram, мессенджер
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