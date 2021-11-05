"Затронет только большие каналы". Telegram начал тестировать рекламные сообщения

По его словам, большинство пользователей "едва ли заметят это изменение".

"Telegram не будет показывать рекламные сообщения в списке чатов, личных беседах или группах. Реклама затронет только большие каналы – сервисы, где уже и так есть реклама, и поддержка которых приводит к наибольшим расходам со стороны Telegram", – рассказал Дуров.

Он добавил, что для показа рекламы не будут использованы личные данные.

"Содержимое рекламных сообщений будет зависеть только от тематики каналов, в которых они выводятся, а не от личных данных пользователей. Официальные рекламные сообщения в Telegram будут ненавязчивыми. В них допускаются только короткие тексты без внешних ссылок или фотографий. Рекламное объявление может появиться только после просмотра всех новых сообщений в канале", – заявил основатель мессенджера.

В Telegram сейчас есть реклама, которую публикуют владельцы каналов в виде обычных сообщений. По словам Дурова, официальные рекламные сообщения "будут намного более комфортными для пользователей".