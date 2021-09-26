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Дуров объяснил блокировку бота "Умного голосования" в Telegram

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Дуров: Telegram дает своим пользователям больше свободы слова, чем любое другое популярное мобильное приложение
Дуров: Telegram дает своим пользователям больше свободы слова, чем любое другое популярное мобильное приложение
Фото: depositphotos.com

Мессенджер Telegram принял решение об остановке бота "Умного голосования", последовав примеру американских компаний Apple и Google, которые удалили из своих магазинов приложение "Навальный", разработанное командой российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом основатель Telegram Павел Дуров написал в своем блоге 25 сентября.

"Telegram дает своим пользователям больше свободы слова, чем любое другое популярное мобильное приложение. В отличие от других приложений, Telegram не может подвергнуться необоснованной цензуре со стороны акционеров, поставщиков облачных услуг или рекламодателей", – отметил основатель сервиса.

По его словам, работа мессенджера зависит от других компаний, банков и телекоммуникационных компаний, в частности от Apple и Google.

"Последние особенно важны, потому что Telegram, как и все мобильные приложения, должен следовать правилам, установленным Apple и Google, чтобы оставаться доступным для пользователей iOS и Android. В этом году Google и Apple начали требовать, чтобы такие приложения, как Telegram, соответствовали местным законам стран, в которых они работают", – подчеркнул Дуров.

Он добавил, что бот "Умного голосования" просуществовал несколько месяцев, его не удаляли, "несмотря на тысячи отчетов и запросов".

"После того, как выборы начались, Google и Apple удалили приложение из своих магазинов приложений, объяснив, что оно нарушает местные законы, запрещающие вмешательство в выборы, и что ответственность за соблюдение требований лежит на разработчиках, в течение 24 часов Telegram был вынужден следовать политике магазинов и временно приостановить работу бота на два оставшихся дня до выборов", – написал Дуров.

Выборы в Госдуму проходили с 17-го по 19 сентября, впервые с 1993 года – без наблюдателей ОБСЕ.

По итогам подсчета 100% голосов российской ЦИК, проходной барьер преодолели пять партий. Правящая партия "Единая Россия" лидирует с большим отрывом от соперников. Кроме нее, в российский парламент проходят Коммунистическая партия РФ, Либерально-демократическая партия России, "Справедливая Россия – За правду" и "Новые люди".

Контекст:

Американские компании Google и Apple 17 сентября удалили из своих магазинов приложение "Навальный". Соратник Навального Леонид Волков заявил, что компании "прогнулись под шантаж Кремля".

Дуров 18 сентября сообщил о блокировке бота "Умного голосования" и объяснил это требованием законодательства.

23 сентября Навальный обвинил Google и Apple в трусости, а Дурова – в "предательстве своих принципов".

"Умное голосование" – платформа, разработанная командой Навального. Она "советует" избирателю кандидата, который, если за него проголосуют, сможет "побить единоросса". Ее цель – "объединить протестные голоса и поддержать самого сильного противника представителя "Единой России" в каждом округе, указано на сайте платформы. Выборы в Госдуму назначены на 19 сентября.

В приложении "Навальный" публикуют сообщения с сайта оппозиционера, в нем также есть функция "Умное голосование".

Теги: Россия, выборы, оппозиция, Google, Алексей Навальный, Apple, цензура, Павел Дуров, голосование, Telegram, мессенджер
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