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Twitter запустит функцию голосовых сообщений

Пока что функция отправки голосовых сообщений в Twitter доступна лишь ограниченному числу пользователей iOS.

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Длина голосовых сообщений в Twitter ограничена 140 секундами
Длина голосовых сообщений в Twitter ограничена 140 секундами
Фото: depositphotos.com

Соцсеть Twitter начала тестировать новую функцию голосовых сообщений. Об этом 17 июня сообщается в блоге компании.

Длина голосовых сообщений ограничена 140 секундами. Если ваше сообщение будет превышать лимит, соцсеть автоматически разделит его на несколько. Чтобы записать аудиосообщение, необходимо нажать на отметку со звуковыми волнами и удерживать ее во время разговора.

Чтобы прослушать сообщение, необходимо нажать на изображение, появившееся в вашем посте. Воспроизведение начнется в новом окне, закрепленном в нижней части ленты твитов, и вы сможете прослушивать его во время того, как листаете ленту. 

Пока что функция отправки голосовых сообщений доступна лишь ограниченному числу пользователей iOS, но в ближайшие недели каждый пользователь этой системы будет иметь возможность твитить аудиосообщения. Услышать их может любой пользователь.

Twitter на своей страничке также опубликовал видеогид, как пользоваться новой функцией.

Теги: Twitter, технологии, соцсеть
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