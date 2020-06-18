Twitter запустит функцию голосовых сообщений

Соцсеть Twitter начала тестировать новую функцию голосовых сообщений. Об этом 17 июня сообщается в блоге компании.
Длина голосовых сообщений ограничена 140 секундами. Если ваше сообщение будет превышать лимит, соцсеть автоматически разделит его на несколько. Чтобы записать аудиосообщение, необходимо нажать на отметку со звуковыми волнами и удерживать ее во время разговора.
Чтобы прослушать сообщение, необходимо нажать на изображение, появившееся в вашем посте. Воспроизведение начнется в новом окне, закрепленном в нижней части ленты твитов, и вы сможете прослушивать его во время того, как листаете ленту.
Пока что функция отправки голосовых сообщений доступна лишь ограниченному числу пользователей iOS, но в ближайшие недели каждый пользователь этой системы будет иметь возможность твитить аудиосообщения. Услышать их может любой пользователь.
Twitter на своей страничке также опубликовал видеогид, как пользоваться новой функцией.
You can Tweet a Tweet. But now you can Tweet your voice!— Twitter (@Twitter) June 17, 2020
Rolling out today on iOS, you can now record and Tweet with audio. pic.twitter.com/jezRmh1dkD