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Евросоюз поддержал Twitter в споре с Трампом

Сервис микроблогов Twitter обозначил публикацию президента США Дональда Трампа как недостоверную; глава Белого дома обвинил компанию в предвзятости. Замглавы Еврокомиссии Вера Йоурова заявила, что действия Twitter были верными.

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Йоурова прокомментировала споры Twitter и Трампа
Йоурова прокомментировала споры Twitter и Трампа
Фото: ЕРА

В Европейском союзе считают правильным решение социальной сети Twitter не удалять твиты президента США Дональда Трампа, а обозначать их как недостоверные. Об этом 10 июня на брифинге в Брюсселе сказала заместитель председателя Европейской комиссии, ответственная за политику сохранения европейских ценностей и транспарентности, Вера Йоурова. Ее выступление транслировала Европейская служба внешних связей в Twitter.

Действия сервиса микроблогов отвечают политике ЕС по борьбе с фейками, отметила Йоурова в ходе представления комплекса мер по усилению борьбы с дезинформацией.

"Twitter не удалил ни одного сообщения президента Трампа. Он лишь добавил факты. И это то, что называется плюрализмом", – отметила замглавы Еврокомиссии.

26 мая Twitter пометил два сообщения президента США как вводящие в заблуждение. В этих твитах Трамп высказался против голосования по почте во время пандемии коронавируса. По его мнению, результаты такого голосования могут быть искажены, документы могут похитить из почтового ящика, подделать или подписать за других.

28 мая Трамп подписал указ "против цензуры в соцсетях".

29 мая Twitter разместил над постом главы Белого дома о протестах в Миннеаполисе информацию о нарушении правил в отношении героизации насилия, но решил не закрывать твит, потому что он может иметь общественную значимость. При этом сообщение Трампа было закрыто для репостов и ему невозможно поставить лайк. Президент назвал действия сервиса микроблогов предвзятыми.

Теги: США, Twitter, Еврокомиссия, Дональд Трамп, Вера Йоурова, Евросоюз, дезинформация
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