Украинцы разработали бота, блокирующего комментарии на русском в Telegram

Инструмент бесплатный, его можно использовать в двух форматах: для автоматического удаления комментариев и для отправки предупреждений в ответ на сообщения на русском.

Ботом уже пользуется около 500 украинских Telegram-групп и каналов, отметили разработчики.

"Мы понимаем, что из-за длительных исторических процессов русификации определенное количество украинцев до сих пор использует язык оккупанта и агрессора. И мы не собираемся как-то оскорблять или хейтить таких людей. У нас совсем другая, конструктивная цель – стимулировать распространение украинского языка в соцсетях", – прокомментировал разработчик бота и фронтенд-инженер в IT-компании Master of Code Global Дмитрий Вакуленко.

Бот доступен по ссылке.