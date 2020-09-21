"Укроборонпром" успешно испытал модернизированную ракету "Ольха"

Госконцерн "Укроборонпром" передаст Вооруженным силам Украины партию модернизированных ракет.

В рамках подготовки к военным учениям "Объединенные усилия – 2020" государственный концерн "Укроборонпром" провел успешные испытания модернизированной ракеты "Ольха" от конструкторского бюро "Луч". Об этом сообщила пресс-служба "Укроборонпрома" в Facebook 21 сентября.

В процессе модернизации советская система управления ракеты была заменена на новую высокоточную систему наведения на цель. Боевая часть заменена на кассетную, что увеличивает показатели точности попадания и площадь поражения, отмечено в сообщении.

"По заказу Министерства обороны Украины нами была модернизирована значительная партия ракет для комплекса "Ольха". Сегодня прошли успешные испытания, и теперь эта партия ракет может быть передана в Вооруженные силы Украины", – сказал генеральний конструктор – генеральный директор КБ "Луч" Олег Коростелев.

"Ольха" – украинская реактивная система залпового огня с новым корректируемым боеприпасом, созданная с использованием некоторых элементов советской ракеты "Смерч".

В Украине 19 сентября стартовали военные учения "Объединенные усилия – 2020". Кроме украинских, в них принимают участие подразделения вооруженных сил стран – членов НАТО, в частности США и Великобритании. Первый этап учений под названием "Совместные усилия" начался с десантирования британских и украинских "крылатых пехотинцев" в Николаевской области.