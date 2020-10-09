В Пакистане запретили TikTok из-за аморального и непристойного контента

В Пакистане заявили, что получают жалобы от представителей различных слоев общества на аморальный и непристойный контент в приложении TikTok.

В Пакистане 9 октября заблокировали китайское приложение TikTok. Об этом сообщила пресс-служба управления телекоммуникаций Пакистана.

"Учитывая количество жалоб со стороны различных слоев общества на аморальный и непристойный контент в приложении для обмена видео TikTok, управление телекоммуникаций Пакистана издало распоряжение заблокировать программу", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что TikTok проинформировали о том, что регулятор открыт для сотрудничества и пересмотрит свое решение, если появится механизм для модерации контента. Однако реакции от администрации приложения не было.

Пакистан – не единственная страна, которая сообщает о блокировке приложения.

6 августа указ об устранении угроз, исходящих от TikTok, подписал президент США Дональд Трамп. По его словам, это приложение угрожает национальной безопасности, внешней политике и экономике страны.

В США считают, что TikTok собирает множество данных о пользователях и они могут попасть в руки Коммунистической партии Китая, что впоследствии может привести к корпоративному шпионажу или шантажу.