Власти Узбекистана ограничили доступ к Telegram, Facebook и Instagram, а затем сняли блокировку

Доступ к соцсетям был ограничен в связи с нарушением хранения данных пользователей Фото: depositphotos.com

Доступ к соцсетям был ограничен в связи с тем, что они нарушили требование властей о хранении данных пользователей на территории Узбекистана, сообщала 3 ноября "Газета.уз". Закон, обязывающий все зарубежные соцсети делать это, был принят весной 2021 года.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев отреагировал на эти ограничения. Как сообщил в Telegram пресс-секретарь узбекского лидера Шерзод Асадов, Мирзиёев проинформирован об односторонних, непродуманных до конца действиях "Узкомназорат".

3 ноября основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что главу интернет-регулятора Узбекистана уволили, а блокировку с соцсетей и мессенджеров сняли.