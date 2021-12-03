"Вернем радость в образование". В Украине проведут национальную онлайн-конференцию EdCamp

Организаторы – крупнейшее в Украине образовательное сообщество EdCamp (более 40 тыс. человек), которое участвует в реформировании образования, в частности, в развитии Новой украинской школы.

Называется мероприятие "Держи пять, образование!", а его лозунг в этом году – "Вернем радость в образование!". Всеукраинская конференция уже несколько лет подряд собирает тысячи педагогов из всех регионов и лучших иностранных экспертов, в связи с пандемией – в онлайн-формате. В прошлом году антикризисный национальный онлайн-EdCamp собрал одновременно 10 019 участников и участниц, установив рекорд Украины.

В программе события – онлайн-встречи со всемирно известными учеными, педагогами, психологами, лидерами мнений, исследующими в разных аспектах феномен радости и знающими, как ее вернуть и развивать. А также – практические занятия, полезные упражнения, круги взаимоподдержки и участие в видеофлешмобе для учителей.

Среди экспертов EdCamp известные педагоги Андреас Шляйхер (Германия), Шалва Амонашвили (Грузия), Тед Динтерсмит, Сюзан Энгель, Соня Любомирски, автор концепции эмоционального интеллекта Дэниел Гоулман (США), психолог Светлана Ройз, экс-министр образования и науки Лилия Гриневич, зампредседателя комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Колебошин и другие.

"За последние полтора года педагоги вместе со всей страной пережили сложные времена — приходилось очень быстро учиться преподавать онлайн, работать в жестких условиях карантина, находить слова поддержки для ученичества, мотивировать их, Нагрузки на педагогов, стресс постоянно усиливаются, и нам сегодня как никогда нужно искать средства справиться с этим. Надеюсь, EdCamp для радости поможет пережить нам этот непростой период и выйти из него более счастливыми людьми", – отмечает Колебошин.

Родителей представляет отец троих детей, член попечительского совета ОО "ЭдКемп Украина", друг Фонда ООН в области народонаселения, фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя.

"Как отец я каждый день ставлю перед собой задачу помочь своим детям быть счастливыми. Конечно, я хочу, чтобы они не теряли эту радость и в то время, когда находятся в школе, детсаду. Поэтому для каждого отца, каждой матери так важно найти общий язык с учительством. Сделаем так, чтобы этим языком был язык радости", – заявил Тополя.

Фото предоставлено пресс-службой EdCamp

EdCamp Joy является программой повышения квалификации – все желающие по результатам обучения смогут получить сертификат о повышении квалификации.