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Госпогранслужба приостанавливает оформление лиц в двух пунктах пропуска на границе с Венгрией и Румынией

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В пунке пропуска "Вилок" неисправна база данных
В пунке пропуска "Вилок" неисправна база данных
Фото: dpsu.gov.ua

В связи с неисправностью базы данных таможни в пункте пропуска "Вилок" на границе с Венгрией осуществляется только оформление лиц, пересекающих границу в пешем порядке, сообщила Госпогранслужба Украины. Об этом 9 сентября сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что из-за неисправности базы данных таможни полностью приостановлено оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска "Дьяково" на границе с Румынией.

"Просим учесть данную информацию при планировании заграничных поездок и, по возможности, выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы", – говорится в сообщении.

 

Контекст:

8 сентября замминистра инфраструктуры Украины Мустафа Найем сообщил, что украинские и польские пограничные и таможенные службы договорились об открытии пункта пропуска "Устилуг – Зосин" для выезда пустых грузовиков.

 

Теги: Украина, Румыния, Венгрия, граница, Госпогранслужба, Дьяково
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