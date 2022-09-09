Госпогранслужба приостанавливает оформление лиц в двух пунктах пропуска на границе с Венгрией и Румынией

Отмечается, что из-за неисправности базы данных таможни полностью приостановлено оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска "Дьяково" на границе с Румынией.
"Просим учесть данную информацию при планировании заграничных поездок и, по возможности, выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы", – говорится в сообщении.
8 сентября замминистра инфраструктуры Украины Мустафа Найем сообщил, что украинские и польские пограничные и таможенные службы договорились об открытии пункта пропуска "Устилуг – Зосин" для выезда пустых грузовиков.