Госпогранслужба приостанавливает оформление лиц в двух пунктах пропуска на границе с Венгрией и Румынией

Отмечается, что из-за неисправности базы данных таможни полностью приостановлено оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска "Дьяково" на границе с Румынией.

"Просим учесть данную информацию при планировании заграничных поездок и, по возможности, выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы", – говорится в сообщении.