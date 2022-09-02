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ОБЩЕСТВО

После открытого вторжения РФ на границе Украины задержали 8 тыс. человек призывного возраста – Госпогранслужба

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В ГПСУ отметили, что вне пунктов пропуска стало больше нарушений
В ГПСУ отметили, что вне пунктов пропуска стало больше нарушений
Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

В августе в Украину с территорий России и Беларуси прибыли 445 украинцев, проинформировала 2 сентября Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) со ссылкой на директора департамента охраны государственной границы Леонида Барана.

"Несмотря на закрытие всех пунктов пропуска на границе с врагом, пограничники обеспечивают возвращение украинцев домой через определенные коридоры. В частности, в августе было зафиксировано прибытие 445 человек. А всего с начала апреля с территории Беларуси и России домой вернулось более 2 тыс. граждан Украины", – говорится в сообщении.

В ГПСУ также отметили, что на западной границе Украины ежесуточный поток в обоих направлениях вырос до уровня 100–105 тыс. человек, в отдельные дни – до 120 тыс.

"В целом показатель въезда граждан преобладает, в частности за прошедшую неделю въехало на 60 тыс. человек больше, чем за предыдущую", – подчеркнули в Госпогранслужбе Украины.

Ведомство рассказало, что увеличилось количество выявленных правонарушителей вне пунктов пропуска.

"Только в августе было задержано 460 человек так называемых уклонистов. Всего с начала действия военного положения около 8 тыс. человек призывного возраста были задержаны, 5300 – на "зеленой границе", – объяснили в ГПСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию.

Верховная Рада продлевала военное положение уже четырежды: в марте и апреле на месяц, в мае и августе – на три. 22 мая парламент продлил военное положение до 23 августа, 15 августа – до 21 ноября.

Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных условий.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Беларусь, война, граница, Госпогранслужба, пограничники, военное положение, ГПСУ, вторжение, украинцы, война России против Украины, мужчины, границы
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