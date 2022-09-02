После открытого вторжения РФ на границе Украины задержали 8 тыс. человек призывного возраста – Госпогранслужба

"Несмотря на закрытие всех пунктов пропуска на границе с врагом, пограничники обеспечивают возвращение украинцев домой через определенные коридоры. В частности, в августе было зафиксировано прибытие 445 человек. А всего с начала апреля с территории Беларуси и России домой вернулось более 2 тыс. граждан Украины", – говорится в сообщении.

В ГПСУ также отметили, что на западной границе Украины ежесуточный поток в обоих направлениях вырос до уровня 100–105 тыс. человек, в отдельные дни – до 120 тыс.

"В целом показатель въезда граждан преобладает, в частности за прошедшую неделю въехало на 60 тыс. человек больше, чем за предыдущую", – подчеркнули в Госпогранслужбе Украины.

Ведомство рассказало, что увеличилось количество выявленных правонарушителей вне пунктов пропуска.

"Только в августе было задержано 460 человек так называемых уклонистов. Всего с начала действия военного положения около 8 тыс. человек призывного возраста были задержаны, 5300 – на "зеленой границе", – объяснили в ГПСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)