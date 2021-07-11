Из Харькова и Борисполя задержали самолеты в Батуми. Люди ждут рейса более 15 часов, им не отдают багаж

Yanair задерживает вылеты из Украины не первый раз Фото: depositphotos.com

Рейс из грузинского Батуми должен был прилететь сегодня в 14.10. Соответственно, задерживается рейс этого перевозчика из Харькова в Батуми. Сегодняшний вылет в 15.10 перенесли на 8.30 утра 11 июля. О причинах задержки авиакомпания не сообщила.

В Международном аэропорту Борисполь также задерживается вылет в Батуми самолета авиакомпании Yanair. Пассажиры ждут подачу самолета уже более 15 часов, рассказали "РБК-Украина" в справочной службе аэропорта.

"По имеющейся информации, рейс YE215, который должен был вылетать в 7.30, по последней информации авиакомпании, должен вылететь в 23.00", – говорится в сообщении.

Почему Yanair переносит вылет, в Борисполе не знают.

"Более 17 часов ожидания в Борисполе рейса авиакомпании Yanair Airlines. Нас кормят многочисленными байками сомнительного толка, но ни один представитель авиакомпании или руководства аэропорта с нами так и не пообщался. Дышать в масках не так чтобы в кайф. Срок действия наших тестов на COVID-19 скоро истечет. Что дальше? Куда обращаться, друзья? Дайте телефон прямой линии борцов за правду", – написала в Facebook одна из пассажирок рейса Юлия Сокирко.

Другие пользователи Facebook жаловались на задержку самолетов под одним из постов Yanair.

"Почитайте комментарии об этой компании. Мы сегодня в 20.00 должны были вылететь. А он еще из Киева не вылетел. Никто ничего не сообщал, за отель не оплачивают, не знаем, когда мы полетим из Батуми", – написал Алекс Покора.

Пользователь Инна Лысенко сообщила о задержке рейса из Батуми на 15 часов.

"Мониторю вылеты и прилеты, потому что сдуру купила билеты, а потом только прочитала отзывы", – отметила она.

В Tеlеgram-канале "Киев Оперативный" добавили, что перевозчик "идет на рекорд", поскольку рейс уже перенесли на 13,5 часа. Багаж пассажирам не отдают, потому что никто не знает, где он.