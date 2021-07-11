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Из Харькова и Борисполя задержали самолеты в Батуми. Люди ждут рейса более 15 часов, им не отдают багаж

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Yanair задерживает вылеты из Украины не первый раз
Yanair задерживает вылеты из Украины не первый раз
Фото: depositphotos.com

Авиарейс YE 223 Харьков – Батуми украинской авиакомпании Yanair Airlines 10 июля задержали до утра 11 июля, свидетельствует информация на онлайн-табло харьковского аэропорта.

Рейс из грузинского Батуми должен был прилететь сегодня в 14.10. Соответственно, задерживается рейс этого перевозчика из Харькова в Батуми. Сегодняшний вылет в 15.10 перенесли на 8.30 утра 11 июля. О причинах задержки авиакомпания не сообщила.

В Международном аэропорту Борисполь также задерживается вылет в Батуми самолета авиакомпании Yanair. Пассажиры ждут подачу самолета уже более 15 часов, рассказали "РБК-Украина" в справочной службе аэропорта.

"По имеющейся информации, рейс YE215, который должен был вылетать в 7.30, по последней информации авиакомпании, должен вылететь в 23.00", – говорится в сообщении.

Почему Yanair переносит вылет, в Борисполе не знают.

"Более 17 часов ожидания в Борисполе рейса авиакомпании Yanair Airlines. Нас кормят многочисленными байками сомнительного толка, но ни один представитель авиакомпании или руководства аэропорта с нами так и не пообщался. Дышать в масках не так чтобы в кайф. Срок действия наших тестов на COVID-19 скоро истечет. Что дальше? Куда обращаться, друзья? Дайте телефон прямой линии борцов за правду", – написала в Facebook одна из пассажирок рейса Юлия Сокирко.

https://www.facebook.com/yuliya.lav/posts/5696285267110404

Другие пользователи Facebook жаловались на задержку самолетов под одним из постов Yanair.

https://www.facebook.com/yanairofficial/posts/4273934282667722

"Почитайте комментарии об этой компании. Мы сегодня в 20.00 должны были вылететь. А он еще из Киева не вылетел. Никто ничего не сообщал, за отель не оплачивают, не знаем, когда мы полетим из Батуми", – написал Алекс Покора.

Пользователь Инна Лысенко сообщила о задержке рейса из Батуми на 15 часов.

"Мониторю вылеты и прилеты, потому что сдуру купила билеты, а потом только прочитала отзывы", – отметила она.

В Tеlеgram-канале "Киев Оперативныйдобавили, что перевозчик "идет на рекорд", поскольку рейс уже перенесли на 13,5 часа. Багаж пассажирам не отдают, потому что никто не знает, где он.

Контекст:

Yanair задерживает вылеты из Украины не первый раз. Так, 18 июня пассажиры самолета рейса YE1215 сообщением Киев – Батуми блокировали вход в терминал F в Борисполе, сообщало "Радіо Свобода". Люди были недовольны отсрочкой рейса, который должен был улететь в 8.30 по Киеву. В здание терминала не могли попасть около 100 пассажиров. В компании откладывали отправление рейса несколько раз.

В августе 2018 года Yanair на 12 часов задержала вылет украинских туристов из Киева в ТбилисиТогда самолет вылетел в Грузию, но украинские пассажиры не могли получить багаж.

Госавиаслужба Украины останавливала 7 июня 2019 года действие сертификата эксплуатанта авиакомпании Yanair в связи с выявленными нарушениями, которые, по мнению ведомства, могут негативно повлиять на безопасность полетов. Однако через 11 дней, 18 июня, комиссия Госавиаслужбы решила восстановить этот сертификат.

ООО "ЯнЕір" Лтд (Yanair) зарегистрирована 15 июня 2012 года в Житомире. В июле 2013 года авиакомпания получила сертификат на осуществление деятельности. Основная деятельность Yanair – пассажирские и грузовые авиаперевозки. Авиакомпания базируется в Международном аэропорту Киев (Борисполь). Флот авиакомпании насчитывает три самолета Boeing B737-400 и два самолета Boeing B737-300.

Теги: Киев, Харьков, Грузия, Борисполь, самолеты, авиарейсы, авиаперевозки, билеты, Yanair
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