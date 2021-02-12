68% украинцев готовы пожертвовать своими правами человека, если это поможет остановить распространение COVID-19 – опрос

24% граждан Украины сказали, что не хотят отказываться от своих прав, даже если это поможет преодолеть эпидемию коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты международного опроса Gallup International, который в Украине проводили фонд "Демократические инициативы" и Киевский международный институт социологии.

68% украинцев готовы пожертвовать некоторыми из своих прав человека, если это поможет остановить распространение COVID-19. Об этом свидетельствуют опубликованные 12 февраля результаты международного опроса Gallup International, который в Украине проводили фонд "Демократические инициативы" и Киевский международный институт социологии.

В то же время 24% граждан страны сказали, что не хотят отказываться от своих прав, даже если это поможет преодолеть эпидемию.

Больше всего людей, несогласных идти на уступки ради борьбы с COVID-19, проживает в Японии (47%), Мексике (41%), Палестине (40%), России (39%) и Перу (37%).

Наиболее лояльными в данном вопросе оказались жители Вьетнама (96%), Грузии (90%), Кот-д'Ивуара (88%), Ирака (87%) и Таиланда (85%).

Средний показатель по миру (47 стран): готовы пожертвовать некоторыми из своих прав человека 70% опрошенных, 24% – против этого.

Опрос проводился в конце 2020 года. Было опрошено 44 796 респондентов в 47 странах мира. В каждой стране в течение октября – декабря проводились собеседования с представительской выборкой из примерно 1000 мужчин и женщин, либо по телефону или интернету. Погрешность опроса составляет от +3–5% на уровне 95% доверия.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение болезни, на сегодняшний день в мире коронавирус подтвердили у более чем 107,8 млн человек, 2,37 млн умерли, более 60,3 млн выздоровело.

В Украине к 10 февраля подтвердили более 1,26 млн случаев заболевания COVID-19. Умерло от этой болезни 24 174 человека, а выздоровело более 1,1 млн пациентов.