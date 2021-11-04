76% украинцев считают, что не болели COVID-19 – опрос

В то же время 23,7% опрошенных сказали, что столкнулись с болезнью.

Среди тех, кто был инфицирован коронавирусом, 63,9% респондентов лечились амбулаторно (в домашних условиях под присмотром врача), 20,3% – занимались самолечением без консультации с медиками, а 15,4% – лежали в стационаре в больнице.

Опрос проводился с 14-го по 20 октября среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Были опрошены 2018 респондентов методом интервью лицом к лицу. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.