80% украинцев не допускали бы в страну россиян даже как туристов – опрос

В ходе исследования изучалась социальная дистанция взрослого населения Украины к некоторым этническим группам.

Самыми близкими респонденты считают украиноязычных украинцев (коэффициент 2,22), русскоязычных украинцев (2,74) и поляков (2,95).

Наибольшую социальную дистанцию опрос зафиксировал у украинцев с ромами (5,08), проживающими в Беларуси белорусами (5,34) и проживающими в России россиянами (6,39).

"Если сравнивать данные с прошлым годом, то существенно улучшилось отношение к полякам и очень сильно ухудшилось отношение к россиянам и белорусам. В целом уровень ксенофобии несколько повысился с 3.83 до 3.99 из-за ухудшения отношения к россиянам и белорусам", – отметили в КМИС.

По данным социологов, опрос показал, что "подавляющее большинство (80%) не допускали бы россиян даже как туристов".

Скриншот: kiis.com.ua

В социологическом исследовании принимали участие 2000 граждан Украины в возрасте 18 лет и старше, которые на момент опроса проживали на подконтрольной украинским властям территории. Статистическая погрешность выборки не превышает 1,1%.