ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

80% украинцев не допускали бы в страну россиян даже как туристов – опрос

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В опросе принимали участие 2000 украинцев
В опросе принимали участие 2000 украинцев
Фото: ЕРА (архив)

Хуже всего жители Украины относятся к проживающим в России россиянам и проживающим в Беларуси белорусам. Об этом свидетельствуют опубликованные 20 октября результаты социологического опроса, проведенного в сентябре Киевским международным институтом социологии (КМИС).

В ходе исследования изучалась социальная дистанция взрослого населения Украины к некоторым этническим группам.

Самыми близкими респонденты считают украиноязычных украинцев (коэффициент 2,22), русскоязычных украинцев (2,74) и поляков (2,95).

Наибольшую социальную дистанцию опрос зафиксировал у украинцев с ромами (5,08), проживающими в Беларуси белорусами (5,34) и проживающими в России россиянами (6,39).

"Если сравнивать данные с прошлым годом, то существенно улучшилось отношение к полякам и очень сильно ухудшилось отношение к россиянам и белорусам. В целом уровень ксенофобии несколько повысился с 3.83 до 3.99 из-за ухудшения отношения к россиянам и белорусам", – отметили в КМИС.

По данным социологов, опрос показал, что "подавляющее большинство (80%) не допускали бы россиян даже как туристов".

Скриншот: kiis.com.ua
Скриншот: kiis.com.ua

В социологическом исследовании принимали участие 2000 граждан Украины в возрасте 18 лет и старше, которые на момент опроса проживали на подконтрольной украинским властям территории. Статистическая погрешность выборки не превышает 1,1%.

Контекст:

Соцопрос проводился на фоне начавшегося 24 февраля полномасштабного вторжения России в Украину, в том числе с территории Беларуси.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Беларусь, соцопрос, ксенофобия, туристы, исследование, украинцы, КМИС, россияне
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Дали по пять лет. СНБО ввел санкции против Лорак, Повалий, Тодоренко, Егоровой и Марченко
Дали по пять лет. СНБО ввел санкции против Лорак, Повалий, Тодоренко, Егоровой и Марченко
"Оно, как кислота, разъедает сердце, мозг, желудок". 37-летняя Тина Кароль рассказала о своем одиночестве
"Оно, как кислота, разъедает сердце, мозг, желудок". 37-летняя Тина Кароль рассказала о своем одиночестве
"Много кто об этом знает". 33-летний Позитив впервые рассказал о своей новой девушке
"Много кто об этом знает". 33-летний Позитив впервые рассказал о своей новой девушке
"Не могла представить, что буду мечтать сесть в самолет и прилететь домой". Влада Седан рассказала, какие желания загадала на свое 27-летие
"Не могла представить, что буду мечтать сесть в самолет и прилететь домой". Влада Седан рассказала, какие желания загадала на свое 27-летие
"А что вы смогли себе позволить?" Каменских рассказала, что позволяет себе делать во время войны
"А что вы смогли себе позволить?" Каменских рассказала, что позволяет себе делать во время войны
"Кто-то мог подумать, что домохозяйка Кличко теперь еще и поет". Экс-супруга мэра Киева рассказала, почему ее карьера певицы не была успешной
"Кто-то мог подумать, что домохозяйка Кличко теперь еще и поет". Экс-супруга мэра Киева рассказала, почему ее карьера певицы не была успешной
Жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила новую иллюстрацию знакомству с мужем. Фото
Жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила новую иллюстрацию знакомству с мужем. Фото
Цибульская высказалась о скандале вокруг Веры Брежневой, сравнив ее с замалчивающей войну Ани Лорак
Цибульская высказалась о скандале вокруг Веры Брежневой, сравнив ее с замалчивающей войну Ани Лорак
"Спасибо, что была с нами". Коллеги вспоминают погибшую актрису Марину Поплавскую
"Спасибо, что была с нами". Коллеги вспоминают погибшую актрису Марину Поплавскую
Звезда сериала "Танька и Володька" Песик рассказала, что надо срочно сделать для экономии электроэнергии
Звезда сериала "Танька и Володька" Песик рассказала, что надо срочно сделать для экономии электроэнергии
Зеленская: Как война влияет на любовь? Мы разделены. Очень незначительное количество времени можем видеться
Зеленская: Как война влияет на любовь? Мы разделены. Очень незначительное количество времени можем видеться
  "В королевской семье настоящий кризис". Вышел официальный трейлер пятого сезона сериала "Корона". Видео
  "В королевской семье настоящий кризис". Вышел официальный трейлер пятого сезона сериала "Корона". Видео
Люк Скайуокер собрал для Украины деньги на 500 дронов
Люк Скайуокер собрал для Украины деньги на 500 дронов
"Эта ерунда продолжается достаточно долго". Кот Ларри отреагировал на отставку Трасс
"Эта ерунда продолжается достаточно долго". Кот Ларри отреагировал на отставку Трасс
"Может ли этот человек быть серьезным? Нет". Мама Верки Сердючки, актриса Белоконь показала прогулку за границей
"Может ли этот человек быть серьезным? Нет". Мама Верки Сердючки, актриса Белоконь показала прогулку за границей
Сергей Жадан получил польскую награду имени Серхио Виэйра де Молла
Сергей Жадан получил польскую награду имени Серхио Виэйра де Молла
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
35-летняя жена 47-летнего Арестовича показала, как выглядела до знакомства с ним (360813)
2
"То, что стесняются озвучить Дугин и Путин, доверили озвучить дурачку". Невзоров высказался о коллаборанте Стремоусове (262093)
3
Панин высказался о Путине и русских после очередного обстрела Киева (235022)
4
В сети обратили внимание на иллюстрации в кабинете Залужного, которые жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила своему мужу. Фото (139558)
5
"Оставляю имя Натальи Кличко в истории". Экс-супруга мэра Киева заявила, что после развода отказалась от его фамилии (118468)
6
Королевский дворецкий рассказал, как себя ведет Кейт Миддлтон за закрытыми дверями (84700)
7
Больше не Вера Брежнева. Экс-солистка "ВИА Гры" презентовала песню на украинском языке под новым сценическим псевдонимом. Видео (62907)
8
"Надеюсь, вернусь к нормальной жизни". 27-летняя Grosu перенесла операцию, которая длилась три с половиной часа (50411)
 
 
 
 