87% украинцев не готовы ни на какие территориальные уступки в войне России с Украиной – опрос

Этот показатель вырос на 3% по сравнению с июльским опросом, отметили в КМИС.

"Лишь 8% считают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий (и доля таких людей снизилась по сравнению с июлем на два процентных пункта)", – говорится в сообщении.

Как отметили социологи, против территориальных уступок жители всех регионов Украины. В частности, среди жителей восточной Украины, где продолжаются интенсивные бои, 85% против уступок, среди южной – 83%.

"В период с мая по июль на востоке с 68% до 77% стало больше тех, кто против любых уступок, а в сентябре этот показатель вырос еще, до 85%. Сейчас фактически нет разницы между взглядами жителей разных регионов", – отметили в КМИС.

Инфографика: kiis.com.ua

Исследование проходило методом телефонных интервью (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI). Социологи опросили 2 тыс. респондентов возрастом от 18 лет. Все респонденты – граждане Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины, в частности той, которую контролировали украинские власти до 24 февраля. Опрос не проводился с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля. Погрешность выборки не превышает 2,4%.