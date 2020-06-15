Александрин: Врачи сознание теряют, потому что им надо ходить в клеенчатых костюмах биозащиты, а в отделениях нет кондиционеров

Александрин: Не понимаю, зачем тратить деньги на дорогие костюмы биозащиты, когда у нас до сих пор нет качественных респираторов для врачей Фото: negic.ua

Ситуация с распространением COVID-19 сложная и дальше будет усугубляться, потому что нет адекватных действий по предотвращению распространения инфекции и защите медицинских работников. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил кандидат медицинских наук, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, эпидемиолог Андрей Александрин.

"В Украине не увеличилась скорость распространения заболевания. Стало проводиться больше тестов, улучшилось их качество. Если раньше доступ к диагностике был ограничен, то сейчас даже в регионах более качественно проводится тестирование, поэтому видим больше заболевших. Мы судим о ситуации по нескольким источникам. Официальная статистика нас меньше всего интересует. Смотрим по ситуации в стационарах и общаемся с патологоанатомами. По происходящему в Киеве, Сумах, Чернигове, Черновцах, Харькове, где переполнены отделения тяжелыми больными, мы можем судить, что действительно пошел рост заболеваемости. Ситуация сложная и будет усугубляться, потому что нет адекватных действий по предотвращению распространения инфекции. Нужно признать, что мы еще даже не на пике первой волны. Она к нам только подходит", – подчеркнул врач.

Он отметил, что ситуация с распространением коронавируса политизирована не только в Украине.

"Мировой статистике мы тоже не очень доверяем. Я общаюсь с коллегами из США, Италии, Германии, которые непосредственно лечат COVID-19. Нужно признать, что ситуация с коронавирусом политизирована во всем мире, а не только в Украине. Медики наблюдают тяжелые случаи заболевания, тяжелые пневмонии, и проблема в том, что препаратов с доказанной эффективностью нет. Человечество действительно столкнулось с новым вирусом. Пока он доминирует. Но нужно сказать, что врачи уже научились с ним справляться. Даже медики в Украине научились правильно вести таких пациентов и вытягивать их, по сути, с того света. Если, конечно, пациенты своевременно поступили в стационар", – рассказал Александрин.

Он подчеркнул, что по-прежнему большой проблемой в Украине является отсутствие должных средств индивидуальной защиты, которые обеспечивали бы безопасность врачей.

"Минздрав закупает костюмы биологической безопасности. А они нужны для COVID-19? Я утверждаю: нет, не нужны. Но у нас на рынке нет качественных респираторов. Те, что закупаются, никакого отношения к профилактике не имеют, поэтому у нас болеют врачи. Я не понимаю, зачем тратить деньги на дорогие костюмы биозащиты, когда у нас до сих пор как не было, так и нет качественных респираторов. Следующее. Кто-нибудь подготовился к лету? В каких условиях сейчас работают врачи, я даже передать это не могу. В "грязной" зоне, где находятся пациенты с COVID-19, врач работает два-три часа в костюме биозащиты. Тепловые удары у медработников каждый день. Потому что в отделениях нет ни нормальной вентиляционной системы, ни кондиционеров, а персоналу надо ходить в этих клеенчатых костюмах биозащиты. Это вообще реально ходить в такой экипировке, когда в отделении 30 °С? Они сознание теряют на рабочем месте. Хоть кто-нибудь выделил деньги на то, чтобы поставить кондиционеры и наладить вентиляцию? Нет. Зато все пиарятся на закупке костюмов биологической безопасности, перчатках, ИВЛ, которые в таком количестве не нужны", – сказал Александрин.

По его мнению, тех усилий, которые в стране прилагаются для профилактики инфекции, недостаточно.

"Продолжается профанация процесса со стороны Министерства здравоохранения. Организация на общенациональном уровне профилактических мероприятий, можно сказать, отсутствует. Те рекомендации, на которых заостряет внимание Минздрав, никакого отношения к профилактике не имеют. Все спекулируют на заболеваемости медработников. А у меня встречный вопрос: а что вы сделали для снижения профзаболеваемости? Неважно уже, поменяют министра или нет, Минздрав, как институция, себя изжил. Он только мешает. Мы три недели работали в медучреждениях Донецкой и Луганской областей в серой зоне. Они существуют не благодаря центральной власти. Оборудование, автоклавы для стерилизации, антисептики – все куплено за счет международных организаций, бизнеса, волонтеров. А куда уходит то, что закупает Минздрав? Главврачи устали отправлять ежедневные формы. Минздрав каждый день собирает данные о потребностях, но обратной связи от него нет", – рассказал собеседник.

По состоянию на 15 июня 10 областей Украины не соответствуют условиям второго этапа ослабления карантина. По данным Министерства здравоохранения, неудовлетворительные показатели зафиксированных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения зафиксированы в Волынской, Закарпатской, Винницкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой и Черниговской областях.

За прошедшие сутки в Украине подтверждено 656 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерло за этот период 12 человек, выздоровел 171.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране, таким образом, достигло 31 810, жертвами коронавируса стал 901 человек, выздоровело 14 253.