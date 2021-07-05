Арестович назвал Facebook-пользователя "х...есосом безграмотным", "...ебком" и "чмом" и вызвал на встречу, а потом "позорно слился"

Пользователь опубликовал скриншот статьи британской газеты The Guardian, посвященной скандалу в Украине вокруг репетиций парада, во время которых курсантки маршировали в туфлях на каблуках, и отметил Арестовича, который посвятил несколько постов защите такого выбора экипировки. "Напомню, что Алексей Арестович является позорным п...дарасом", – добавил аноним.

Арестович появился в комментариях под публикацией ровно через пять минут и ответил оппоненту в той же манере, назвав его "х...есосом безграмотным". Он заявил, что марширование на каблуках – желание самих курсанток, которым "дали возможность выбрать из двух видов обуви более удобный".

"Если кого Guardian и обидела, то прежде всего девочек-курсанток самих. И ты туда же, обсос дешевый. Так что сверни свой Guardian и запихни себе в жопу, ...ебок. И сопли подотри, задохнешься, чмо объ...банное", – написал советник главы ОП.

Скриншот: Нєжинскій Гурок / Facebook

Обмен комплиментарными эпитетами продолжился в комментариях. В конце концов Арестович предложил оппоненту "подойти в понедельник на 11.00 на Банковую" и пообещал "уделить" ему "10 минут".

Скриншот: Нєжинскій Гурок / Facebook

Скриншот: Нєжинскій Гурок / Facebook

В ходе дискуссии пользователи обратили внимание на несоответствующую должности манеру общения Арестовича, но он объяснил свой способ коммуникации тем, что "другого языка эта когорта не понимает".

Скриншот: Нєжинскій Гурок / Facebook

А в своем Facebook добавил, что хотя "мат в прямом эфире не красит представителя ТКГ и тем более офиса", он просто "поставил маленькое зеркало" перед Facebook-комментаторами.

В ходе обсуждения место и время предполагаемой встречи изменили с Банковой в понедельник на Майдан в пятницу. Но позднее Арестович сообщил, что не придет совсем, так как он "действует в команде" и ему "дали понять, что делать этого не следует". Спикер ТКГ вспомнил, что он "представляет страну на высокой дипломатической площадке", заявил, что "бить морды гражданам на центральной площади страны – позор даже для Украины", и попросил подождать до времен, когда его "с позором выгонят с высшего государственного уровня". "Пока так запишем: я зассал и позорно слился", – добавил Арестович.

Скриншот: Нєжинскій Гурок / Facebook

Скриншот: Нєжинскій Гурок / Facebook

Скриншот: Нєжинскій Гурок / Facebook

В интервью "Буквам", взятом еще до того, как Арестович отменил встречу, "Нєжинскій Гурок" рассказал, что уже дискутировал с Арестовичем в интернете, но тогда политик быстро его забанил. Блогер также отметил, что это не первый случай, когда его перепалка с блогерами переходила в обещания встретиться в офлайне, "но оппоненты так ни разу и не приходили".