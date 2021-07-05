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Арестович назвал Facebook-пользователя "х...есосом безграмотным", "...ебком" и "чмом" и вызвал на встречу, а потом "позорно слился"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Арестович собеседнику: Сверни свой Guardian и запихни себе в жопу
Арестович – собеседнику: Сверни свой Guardian и запихни себе в жопу
Фото: radiosvoboda.org

Спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, советник главы Офиса президента Алексей Арестович вызвал анонима из Facebook на встречу, а потом отменил ее до времени, когда его "с позором выгонят с высшего государственного уровня". Первый раунд битвы произошел в комментариях у Facebook-пользователя "Гурок Нєжинскій".

Пользователь опубликовал скриншот статьи британской газеты The Guardian, посвященной скандалу в Украине вокруг репетиций парада, во время которых курсантки маршировали в туфлях на каблуках, и отметил Арестовича, который посвятил несколько постов защите такого выбора экипировки. "Напомню, что Алексей Арестович является позорным п...дарасом", – добавил аноним.

Арестович появился в комментариях под публикацией ровно через пять минут и ответил оппоненту в той же манере, назвав его "х...есосом безграмотным". Он заявил, что марширование на каблуках – желание самих курсанток, которым "дали возможность выбрать из двух видов обуви более удобный".

"Если кого Guardian и обидела, то прежде всего девочек-курсанток самих. И ты туда же, обсос дешевый. Так что сверни свой Guardian и запихни себе в жопу, ...ебок. И сопли подотри, задохнешься, чмо объ...банное", – написал советник главы ОП.

Скриншот: Нєжинскій Гурок / Facebook
Скриншот: Нєжинскій Гурок / Facebook

Обмен комплиментарными эпитетами продолжился в комментариях. В конце концов Арестович предложил оппоненту "подойти в понедельник на 11.00 на Банковую" и пообещал "уделить" ему "10 минут".

Скриншот: Нєжинскій Гурок / Facebook
Скриншот: Нєжинскій Гурок / Facebook

Скриншот: Нєжинскій Гурок / Facebook
Скриншот: Нєжинскій Гурок / Facebook

В ходе дискуссии пользователи обратили внимание на несоответствующую должности манеру общения Арестовича, но он объяснил свой способ коммуникации тем, что "другого языка эта когорта не понимает".

Скриншот: Нєжинскій Гурок / Facebook
Скриншот: Нєжинскій Гурок / Facebook

А в своем Facebook добавил, что хотя "мат в прямом эфире не красит представителя ТКГ и тем более офиса", он просто "поставил маленькое зеркало" перед Facebook-комментаторами. 

https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/4472369966160382

В ходе обсуждения место и время предполагаемой встречи изменили с Банковой в понедельник на Майдан в пятницу. Но позднее Арестович сообщил, что не придет совсем, так как он "действует в команде" и ему "дали понять, что делать этого не следует". Спикер ТКГ вспомнил, что он "представляет страну на высокой дипломатической площадке", заявил, что "бить морды гражданам на центральной площади страны – позор даже для Украины", и попросил подождать до времен, когда его "с позором выгонят с высшего государственного уровня". "Пока так запишем: я зассал и позорно слился", – добавил Арестович. 

Скриншот: Нєжинскій Гурок / Facebook
Скриншот: Нєжинскій Гурок / Facebook

Скриншот: Нєжинскій Гурок / Facebook
Скриншот: Нєжинскій Гурок / Facebook

Скриншот: Нєжинскій Гурок / Facebook
Скриншот: Нєжинскій Гурок / Facebook

В интервью "Буквам", взятом еще до того, как Арестович отменил встречу, "Нєжинскій Гурок" рассказал, что уже дискутировал с Арестовичем в интернете, но тогда политик быстро его забанил. Блогер также отметил, что это не первый случай, когда его перепалка с блогерами переходила в обещания встретиться в офлайне, "но оппоненты так ни разу и не приходили".

Контекст:

Арестович родился в Грузии. Образование получил в Одесском институте Сухопутных войск (сейчас Военная академия Одессы). С 1999-го по 2005 год работал в Главном управлении разведки. Получил звание майора запаса. Изучал психологию и теологию, работал актером театра и кино.

С 2014 года Арестович активно комментировал в украинских СМИ события на военную тематику, в частности войну на Донбассе, а также писал об этом у себя в Facebook.

В 2017 году блогер признался, что "много врал" о ситуации в Украине. Тогда же он заявил, что не считает себя патриотом, "причем, не только Украины, а и любого национального государства". 

28 октября 2020 года стал советником и фактическим спикером украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе.

1 декабря 2020 года глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назначил Арестовича внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны.

Глава офиса подчеркнул, что Арестович будет отвечать в том числе за формирование информационной политики "единого голоса", чтобы противодействовать распространению дезинформации в украинском информационном пространстве, где, по его словам, "тиражируется много фейков, искаженной информации и необоснованных обвинений, на которые нужно своевременно и качественно реагировать".

Назначение Арестовича и спикером ТКГ в Минске, и внештатным советником главы президентского офиса вызвало резкую негативную реакцию как журналистского сообщества, так и гражданского общества. Причина – неоднозначная репутация этого блогера и скандалы, связанные с его именем.

"ГОРДОН" исследовал хронологию изменений взглядов Арестовича в материале "Долбо...бы" – избиратели Зе, "не вражеские" каналы Медведчука, конференция с Дугиным. Что известно об Арестовиче".

Теги: интернет, парад, Алексей Арестович, Guardian, советник, скандал, блогеры, встреча, блогер
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