Автомобили, которые были в залоге, теперь смогут перерегистрировать без согласия бывшего владельца

Согласно документу, без ведома владельца перерегистрировать авто можно будет в двух случаях: если транспортное средство приобретено на электронном аукционе или если машина конфискована исполнительной службой за долги и потом перепродана.
В этих случаях сервисный центр МВД имеет право провести перерегистрацию на нового владельца без согласия или присутствия бывшего владельца.
Также Кабмин расширил перечень исключений, при которых осуществляется перерегистрация транспортного средства должников:
В Министерстве юстиции считают, что это постановление также поможет урегулировать вопрос перерегистрации конфискованных залоговых автомобилей.
"Отныне покупатели предмета обременения (авто в залоге) смогут беспрепятственно регистрировать приобретенное транспортное средство, а кредиторы – реализовывать свое право на продажу и регистрацию по новому владельцу предмета обеспечительного обременения", – подчеркнула заместитель министра юстиции Украины по европейской интеграции Валерия Коломиец.