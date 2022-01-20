Автомобили, которые были в залоге, теперь смогут перерегистрировать без согласия бывшего владельца

Согласно документу, без ведома владельца перерегистрировать авто можно будет в двух случаях: если транспортное средство приобретено на электронном аукционе или если машина конфискована исполнительной службой за долги и потом перепродана.

В этих случаях сервисный центр МВД имеет право провести перерегистрацию на нового владельца без согласия или присутствия бывшего владельца.

Также Кабмин расширил перечень исключений, при которых осуществляется перерегистрация транспортного средства должников:

если перерегистрация не связана с отчуждением;

транспорт приобретен на аукционе по продаже конфискованных машин;

транспорт получен в виде погашения долга;

транспорт получен бесплатно в пределах распоряжения конфискованным имуществом.

В Министерстве юстиции считают, что это постановление также поможет урегулировать вопрос перерегистрации конфискованных залоговых автомобилей.

"Отныне покупатели предмета обременения (авто в залоге) смогут беспрепятственно регистрировать приобретенное транспортное средство, а кредиторы – реализовывать свое право на продажу и регистрацию по новому владельцу предмета обеспечительного обременения", – подчеркнула заместитель министра юстиции Украины по европейской интеграции Валерия Коломиец.