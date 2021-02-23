Банки будут обслуживать жителей Крыма без справки переселенца – НБУ

Отсутствие справки внутренне перемещенного лица (ВПЛ) не является основанием для отказа в банковском обслуживании на территории Украины жителей оккупированного Россией Крыма. Об этом 23 февраля сообщила пресс-служба Нацбанка.
Такую рекомендацию НБУ дал финучреждениям в соответствующем письме-разъяснении в ответ на запросы государственных органов Украины и жалобы граждан.
"Регулятор рекомендовал банкам пересмотреть внутренние документы по вопросам финансового мониторинга во избежание таких случаев. Согласно валютному законодательству Украины физические лица и физические лица-предприниматели, которые имеют постоянное место жительства на территории АРК и Севастополя, являются резидентами Украины", – отметили в релизе.
Требования валютного законодательства и законодательства в сфере финансового мониторинга не содержат исключений и особенностей в отношении таких лиц и не предусматривают обязательного получения справки ВПЛ для целей определения статуса резидента и установления сведений о месте жительства или месте пребывания физического лица, пояснил регулятор.
Нацбанк обратил внимание на:
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.