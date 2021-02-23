Банки будут обслуживать жителей Крыма без справки переселенца – НБУ

Национальный банк Украины рекомендовал банкам пересмотреть внутренние документы, чтобы избежать случаев отказа в обслуживании жителей оккупированного Россией Крыма без справки переселенца. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Согласно законодательству Украины физлица и физические лица-предприниматели, которые постоянно живут в Крыму, являются резидентами Украины, пояснили в НБУ Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Отсутствие справки внутренне перемещенного лица (ВПЛ) не является основанием для отказа в банковском обслуживании на территории Украины жителей оккупированного Россией Крыма. Об этом 23 февраля сообщила пресс-служба Нацбанка.

Такую рекомендацию НБУ дал финучреждениям в соответствующем письме-разъяснении в ответ на запросы государственных органов Украины и жалобы граждан.

"Регулятор рекомендовал банкам пересмотреть внутренние документы по вопросам финансового мониторинга во избежание таких случаев. Согласно валютному законодательству Украины физические лица и физические лица-предприниматели, которые имеют постоянное место жительства на территории АРК и Севастополя, являются резидентами Украины", – отметили в релизе.

Требования валютного законодательства и законодательства в сфере финансового мониторинга не содержат исключений и особенностей в отношении таких лиц и не предусматривают обязательного получения справки ВПЛ для целей определения статуса резидента и установления сведений о месте жительства или месте пребывания физического лица, пояснил регулятор.

Нацбанк обратил внимание на:

недопустимость дискриминации жителей Крыма во время банковского обслуживания;

необходимость предоставления полного доступа к финансовым продуктам и сервисам всех граждан Украины, которые проводят обычные финансовые операции, в отношении которых у банков отсутствуют подозрения.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.