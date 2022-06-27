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Бизнесмен Никонов: Жилье в Киеве покупают в 10–15 раз меньше, чем до войны

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По словам Никонова, жилье в Киеве сейчас покупают некоторые переселенцы, а также родственники людей, которые живут в столице
По словам Никонова, жилье в Киеве сейчас покупают некоторые переселенцы, а также родственники людей, которые живут в столице
Фото: depositphotos.com

После полномасштабного вторжения РФ в Украину продажи жилья в Киеве существенно сократились. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил украинский бизнесмен, основатель строительной компании KAN Development Игорь Никонов.

"Покупают [сейчас жилье] очень мало. Намного меньше, в 10–15 раз меньше, чем покупали до войны, это понятно. Покупают некоторые переселенцы, покупают родственники людей, которые тут живут. Народ верит в Киев, что у него будущее есть. Но важно тут одно – я хочу на это обратить внимание – что мы все свои обязательства, которые есть, выполним в любом случае. Потому что мы здесь только этим и занимаемся, и если что-то продано, мы должны обязательно передать это владельцу. Рассрочки платят люди на уровне 80%, но мы идем навстречу, если человек не может [оплатить] или служит в ВСУ", – отметил Никонов.

По его словам, если люди перестанут оплачивать рассрочки, то большое количество девелоперских компаний не смогут закончить свои проекты.

"Сегодня у меня такое впечатление, потому что деньги же тратились и на участки, и на инфраструктуру. Некоторые деньги вынимали из бизнеса для других каких-то бизнесов. И мы сейчас посчитали – у нас с балансами все в порядке. Но я знаю, как работают некоторые другие, и боюсь, что им придется очень сложно. Поэтому, конечно, я бы призвал людей, если у них есть возможность, а компании начали стройку и не филонят, платить рассрочки. Потому что это как раз гарантия того, что они получат это жилье", – сказал бизнесмен.

Он также подчеркнул, что его компания продолжает строительство, несмотря на войну.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Никонов родился 20 июля 1964 года в семье военного в Ташкенте (Узбекистан). В 1966 году с родителями переехал в Александрию Кировоградской области. Окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта (сейчас – Петербургский государственный университет путей сообщения) и получил специальность "инженер-строитель".

С 1990-х занимается бизнесом. В 2001 году основал строительную компанию KAN Development. С июля 2014-го по декабрь 2015 года работал первым заместителем главы Киевской городской государственной администрации. Затем остался советником мэра на общественных началах.

Никонов – отец 10 детей. Вместе с супругой занимается реализацией проектов в сфере медицины и образования.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Киев, Украина, строительство, Игорь Никонов, жилье, война России против Украины, инфраструктура, продажа
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