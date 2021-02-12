Боевика группировки "Восток" заочно приговорили к тюремному сроку – СБУ

Мужчина присоединился к группировке боевиков "Восток" в мае 2014 года. Он участвовал в боевых действиях против украинских военных в районе донецкого аэропорта, сообщила Служба безопасности Украины.

Боевика незаконных вооруженных формирований, который воевал против сил антитеррористической операции, заочно приговорили к 10 годам лишения свободы, сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины 12 февраля.

Уроженец поселка Очеретное Донецкой области присоединился к группировке боевиков "Восток" в мае 2014 года. В составе незаконного вооруженного формирования он участвовал в боевых действиях против украинских военных и правоохранительных органов в районе донецкого аэропорта, возле Саур-Могилы и населенных пунктов Ясиновка, Пантелеймоновка, Красный Партизан, Пески и Авдеевка Донецкой области.