ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Подготовка к госизмене. В Офисе генпрокурора рассказали о делах против Козака и Медведчука

В отношении народных депутатов от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и Тараса Козака ведется расследование о подготовке к государственной измене и легализации преступных доходов.

В феврале против "каналов Медведчука" ввели санкции
В феврале против "каналов Медведчука" ввели санкции
Фото: EPA

Служба безопасности Украины расследует несколько дел в отношении народных депутатов от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и Тараса Козака. Об этом говорится в ответе Офиса генпрокурора на запрос "РБК-Украина", опубликованном 11 февраля.

Агентство запросило информацию, есть ли у правоохранительных органов уголовные производства, касающиеся финансирования терроризма со стороны Козака и Медведчука, и повлияли ли они на введение санкций против телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne.

Из ответа следует, что Главное следственное управление СБУ с июля 2019 года расследует дело по ч. 1 ст. 111 (подготовка к государственной измене), ч. 3 ст. 206-2 (завладение корпоративными правами юридических лиц для создания медиаресурса), ч. 3 ст. 209 (легализация преступных доходов) Уголовного кодекса.

Также ведется расследование по факту возможной причастности бенефициарных владельцев ряда украинских медиаресурсов к финансированию оборонного комплекса РФ. Это дело возбуждено по ч. 2 ст. 258-5, то есть "финансирование терроризма".

"По результатам проведения полного и всестороннего досудебного расследования, а также проведения ряда следственных (розыскных) действий в уголовном производстве будет принято решение в соответствии с требованиями закона", – сообщил ОГП.

При этом прокуратура отказалась сообщить о влиянии данного уголовного дела на введение санкций, сославшись на тайну досудебного расследования.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne. По данным издания ZN.UA, санкции против Козака и связанных с ним юридических лиц ввели после расследования спецслужб, в ходе которого установили схемы с поставками угля с оккупированных территорий Украины.

Санкции предусматривают лишение лицензий "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах из так называемого пула Медведчука. Их "весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине", подчеркнул Подоляк.

Блокировка "112 Украина", ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, говорила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России.

Козак приобрел NewsOne и "112 Украина" в конце 2018 года, ZIK – летом 2019-го. Зеленский в 2019 году заявлял, что Козак и Медведчук – это "одна история" в контексте владения украинскими телеканалами.

Теги: СБУ, Украина, Виктор Медведчук, расследование, 112 Украина, ZIK, Тарас Козак, NewsOne, Офис генпрокурора, ОПЗЖ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Суд отказал отцу Спирс в праве быть ее единственным опекуном
Суд отказал отцу Спирс в праве быть ее единственным опекуном
"Гейша", "Стала очень похожа на маму!". Орбакайте примерила кимоно
"Гейша", "Стала очень похожа на маму!". Орбакайте примерила кимоно
  "Думали, я остановлюсь и мне достаточно? Нет!" Тина Кароль презентовала "Скандал". Видео
  "Думали, я остановлюсь и мне достаточно? Нет!" Тина Кароль презентовала "Скандал". Видео
"Лебедушка", "Ангел", "Божественная". Каменских надела платье с декольте до пупа
"Лебедушка", "Ангел", "Божественная". Каменских надела платье с декольте до пупа
Умерший обладатель 23 премий "Грэмми" Чик Кориа оставил предсмертное послание
Умерший обладатель 23 премий "Грэмми" Чик Кориа оставил предсмертное послание
"Настя прекрасно присматривает", "Какая-то трансформация". В сети обсуждают образ Потапа в джинсах и пиджаке с нагрудным платком
"Настя прекрасно присматривает", "Какая-то трансформация". В сети обсуждают образ Потапа в джинсах и пиджаке с нагрудным платком
Церемония вручения премии "Оскар" будет проводиться в нескольких местах
Церемония вручения премии "Оскар" будет проводиться в нескольких местах
  "Привет, Йулия. Моя камера забита фотографиями котов. Что происходит?" Жена Навального получила от мужа письмо. Фото
  "Привет, Йулия. Моя камера забита фотографиями котов. Что происходит?" Жена Навального получила от мужа письмо. Фото
"Его дела плохи". Сын Чапкиса просит молиться о здоровье отца, который находится в реанимации
"Его дела плохи". Сын Чапкиса просит молиться о здоровье отца, который находится в реанимации
"У меня все, что нужно, осталось, ничего не "потравили". Мика Ньютон, поборовшая рак яичников, рассказала, может ли стать матерью
"У меня все, что нужно, осталось, ничего не "потравили". Мика Ньютон, поборовшая рак яичников, рассказала, может ли стать матерью
"Фигура, на которую можно смотреть вечно". Боржемская восхитила формами в телесном купальнике
"Фигура, на которую можно смотреть вечно". Боржемская восхитила формами в телесном купальнике
"Не ожидала". Камалия отреагировала на слова Поляковой, назвавшей ее в эфире шоу "Маска" "здоровой и сисястой"
"Не ожидала". Камалия отреагировала на слова Поляковой, назвавшей ее в эфире шоу "Маска" "здоровой и сисястой"
Принцесса Евгения обнародовала первое семейное фото с новорожденным сыном
Принцесса Евгения обнародовала первое семейное фото с новорожденным сыном
Остапчук: Мне только на руку то, что многие из моего окружения пошли в политику
Остапчук: Мне только на руку то, что многие из моего окружения пошли в политику
"Купи мне кофе", "Не лезь!". 15-летняя дочь Поляковой рассказала, как бойфренд познакомился с ее родителями
"Купи мне кофе", "Не лезь!". 15-летняя дочь Поляковой рассказала, как бойфренд познакомился с ее родителями
Онопка: Мне мужчина нужен, если он изначально будет моим отцом, а потом всем остальным
Онопка: Мне мужчина нужен, если он изначально будет моим отцом, а потом всем остальным
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Она здоровая, сисястая, с ногами толстыми. А эта?" Полякова на шоу "Маска" объяснила, почему Пава – не Камалия
"Она здоровая, сисястая, с ногами толстыми. А эта?" Полякова на шоу "Маска" объяснила, почему Пава – не Камалия
  Российская актриса Ауг заявила, что лишилась роли после интервью, в котором выразила несогласие с действиями российского правительства
Российская актриса Ауг заявила, что лишилась роли после интервью, в котором выразила несогласие с действиями российского правительства
"Нам бы за такое по пальцам надавали", "Надо исправлять", "Кто учитель?". Поклонники Галкина заявили, что его с Пугачевой дочь неправильно обучают игре на пианино
"Нам бы за такое по пальцам надавали", "Надо исправлять", "Кто учитель?". Поклонники Галкина заявили, что его с Пугачевой дочь неправильно обучают игре на пианино
"Может, уже поженитесь?" В сети обсуждают романтичные снимки Grosu с Полянским
"Может, уже поженитесь?" В сети обсуждают романтичные снимки Grosu с Полянским
"Где грань между сексуальностью и вульгарностью?". Каминская поделилась снимком в белье
"Где грань между сексуальностью и вульгарностью?". Каминская поделилась снимком в белье
"Я на ней женился – у нее не было никакого приданого". Ступка отреагировал на публичные упреки жены
"Я на ней женился – у нее не было никакого приданого". Ступка отреагировал на публичные упреки жены
"Его дела плохи". Сын Чапкиса просит молиться о здоровье отца, который находится в реанимации
"Его дела плохи". Сын Чапкиса просит молиться о здоровье отца, который находится в реанимации
Судья "МастерШеф" Ярославский поделился рецептом идеального борща
Судья "МастерШеф" Ярославский поделился рецептом идеального борща
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS