СБУ задержала в Днепре банду вымогателей, которые действовали в четырех областях Украины

Мужчины требовали деньги, угрожая физической расправой и поджогом имущества. Они действовали в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Полтавской областях, они требовали деньги, угрожая физической расправой и поджогом имущества, утверждают в Службе безопасности Украины.

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали троих участников группировки, которая запугивала и угрожала физической расправой людям в четырех областях нашей страны. Злоумышленников поймали во время передачи части денег. Об этом рассказали в пресс-центре СБУ в пятницу, 12 февраля.

"Во время спецоперации в Днепре Служба безопасности Украины заблокировала деятельность "силового крыла" межрегиональной преступной группировки. Участники банды запугивали и терроризировали людей в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Полтавской областях", – сообщили оперативники.

По информации СБУ, лидера группы, криминального авторитета по прозвищу Ариец задержали еще в апреле прошлого года. После этого часть участников группировки продолжила свою криминальную деятельность.

"Фигуранты, входившие в состав "силового крыла" банды, занимались систематическим вымогательством денег у граждан, угрожая физической расправой и поджогом имущества потерпевших", – добавили в спецслужбе.

Банда требовала $70 тыс. от местного финансового консультанта в сфере ІТ-технологий. За эту сумму они гарантировали мужчине возможность беспрепятственно вести бизнес, заявили в СБУ. За отказ потерпевшему угрожали насилием и физической расправой.

Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство). Мужчинам может грозить от трех до семи лет лишения свободы.