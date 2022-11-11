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Более 300 тыс. украинцев получили помощь от гуманитарного проекта "Спасаем жизнь"

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Сумма донорской помощи, которая была передана в благотворительный фонд Do it together, составила более &euro;2 млн
Сумма донорской помощи, которая была передана в благотворительный фонд Do it together, составила более €2 млн
Фото: metinvest.media

303 тыс. украинцев получили помощь от гуманитарного проекта "Спасаем жизнь" – это продукты питания, медикаменты, витамины, а также бытовые вещи и теплая одежда. Сумма донорской помощи, которая была передана в благотворительный фонд Do it together, составила более €2 млн. Об этом говорится в отчете на сайте компании "Метинвест", основавшей проект совместно с ДТЭК и в координации с Фондом Рината Ахметова.

Всего с начала основания проекта из Польши в украинские распределительные центры доставлено 3949 тонн жизненно необходимых грузов: в Запорожье – 1823 тонн, Кривой Рог – 1053 тонн, Каменское – 549 тонн, Днепр – 524 тонн. Основные направления работы проекта – обеспечение людей, которые входят в уязвимые категории, продуктами, детским питанием, товарами гигиены и первой необходимости, больниц – медикаментами, расходными материалами и оборудованием.

В компании отметили, что системную поддержку от "Спасаем жизнь" получают опорные медучреждения Запорожья, Кривого Рога и Каменского: туда доставляют гуманитарные грузы с лекарствами, расходными материалами и оборудованием. Стоимость помощи, предоставленной больницам Украины от гумпроекта, составила примерно €240 тыс.

Для хирургов Кривого Рога приобрели рентгенопрозрачный операционный стол, наркозно-дыхательный аппарат экспертного класса, видеоларингоскоп, электродермат и другое оборудование. 

Теги: Запорожье, Кривой Рог, лекарства, Днепр, продукты, ДТЭК, Метинвест, помощь, гуманитарная помощь, Фонд Рината Ахметова, благотворительный фонд , Каменское, больницы
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