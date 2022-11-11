Более 300 тыс. украинцев получили помощь от гуманитарного проекта "Спасаем жизнь"

Сумма донорской помощи, которая была передана в благотворительный фонд Do it together, составила более €2 млн Фото: metinvest.media

Всего с начала основания проекта из Польши в украинские распределительные центры доставлено 3949 тонн жизненно необходимых грузов: в Запорожье – 1823 тонн, Кривой Рог – 1053 тонн, Каменское – 549 тонн, Днепр – 524 тонн. Основные направления работы проекта – обеспечение людей, которые входят в уязвимые категории, продуктами, детским питанием, товарами гигиены и первой необходимости, больниц – медикаментами, расходными материалами и оборудованием.

В компании отметили, что системную поддержку от "Спасаем жизнь" получают опорные медучреждения Запорожья, Кривого Рога и Каменского: туда доставляют гуманитарные грузы с лекарствами, расходными материалами и оборудованием. Стоимость помощи, предоставленной больницам Украины от гумпроекта, составила примерно €240 тыс.

Для хирургов Кривого Рога приобрели рентгенопрозрачный операционный стол, наркозно-дыхательный аппарат экспертного класса, видеоларингоскоп, электродермат и другое оборудование.