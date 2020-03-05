Более 600 врачей-ученых не смогут лечить пациентов в Украине – проректор Национальной медакадемии последипломного образования

Реформа вторичного звена медицинской помощи не предусматривает средства для ученых на аренду помещений в медучреждениях и не закладывает механизм регистрации врачей-педагогов на платформе HELSI, сообщила проректор по научно-педагогической и лечебной работе Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика Раиса Моисеенко.

В результате реформы вторичного звена медицинской помощи, которая стартует уже 1 апреля 2020 года, работники и аспиранты медицинских вузов могут потерять возможность заниматься образовательной и практической деятельностью. Об этом во время пресс-конференции в агентстве УНИАН заявила проректор по научно-педагогической и лечебной работе Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика Раиса Моисеенко.

По словам профессора, дело в том, что реформа не предусматривает средства для ученых на аренду помещений в медучреждениях и не закладывает механизм регистрации врачей-педагогов на платформе HELSI.

"Это означает, что 646 научно-педагогических работников, в т.ч. профессоров, потеряют возможность проводить лечение пациентов в заведениях здравоохранения, а в перспективе нескольких лет – и саму врачебную специальность; 30 тысяч врачей прекратят получать практические навыки на клинических базах; а 300 тысяч пациентов – лечиться у высокопрофессиональных врачей", – заявила она.

По мнению Моисеенко, Украина может потерять высококвалифицированных врачей, которые преподают в учебных заведениях. Не имея доступа к пациентам через HELSI, они будут вынуждены ехать за медицинской практикой за границу.

По ее словам, последипломная подготовка врачей всегда финансировалась государством. Поэтому в Национальной медицинской академии последипломного образования готовят обращение в Минздрав и возлагают надежды на решение проблемных вопросов при содействии нового министра здравоохранения Ильи Емца.