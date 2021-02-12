Больше половины украинцев считают, что угроза от COVID-19 преувеличена – опрос

36% украинцев считают, что коронавирус несет реальную угрозу. Об этом свидетельствуют результаты международного опроса Gallup International, который в Украине проводили фонд "Демократические инициативы" и Киевский международный институт социологии.

51% украинцев считают, что угроза от COVID-19 преувеличена. Об этом свидетельствуют опубликованные 12 февраля результаты международного опроса Gallup International, который в Украине проводили фонд "Демократические инициативы" и Киевский международный институт социологии.

При этом 43% жителей Украины считают, что коронавирус несет реальную угрозу.

В перечне стран, большинство граждан которых считают преувеличенной угрозу от COVID-19, лидируют Косово (71%), Филиппины и Пакистан (по 70%), Нигерия (64%), Кения (60%), Афганистан и Индия (по 58%).

Наибольшее количество людей, которые видят в коронавирусе реальную угрозу, проживают в Финляндии (79%), Вьетнаме (77%), Австралии (75%), Японии (72%), Южной Корее и Грузии – по 71%.

Средний показатель по миру (47 стран): 53% опрошенных считают, что COVID-19 несет угрозу, 42% – придерживаются противоположного мнения.

Опрос проводился в конце 2020 года. Было опрошено 44 796 респондентов в 47 странах мира. В каждой стране в течение октября – декабря проводились собеседования с представительской выборкой из примерно 1000 мужчин и женщин, либо по телефону или интернету. Погрешность опроса составляет от +3–5% на уровне 95% доверия.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение болезни, на сегодняшний день в мире коронавирус подтвердили у более чем 107,8 млн человек, 2,37 млн умерли, более 60,3 млн выздоровело.

В Украине к 10 февраля подтвердили более 1,26 млн случаев заболевания COVID-19. Умерло от этой болезни 24 174 человека, а выздоровело более 1,1 млн пациентов.