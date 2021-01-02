"Будет приятным сюрпризом". В Минсоцполитики Украины сообщили, что в январе повышенную пенсию получат 2,2 млн человек

Министр социальной политики Марина Лазебная рассказала, что в Украине с января повысят минимальную пенсионную выплату для людей в возрасте от 65 лет, у которых есть полный стаж.

В Украине с января 2021 года повышают минимальную пенсию для людей в возрасте от 65 лет, у которых есть полный стаж. В стране таких – 2,2 млн человек. Об этом 2 января в интервью "Радио Свобода" сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.

По ее словам, в Украине полный стаж для женщины определен на уровне 30 лет, а для мужчины – 35 лет.

"Вот для этих людей минимальная пенсионная выплата повышается. Например, есть человек с такими параметрами, у него [пенсия] 2 тыс. грн, таким образом, она будет повышена на 400 грн. Это будет 2,4 тыс. грн. У кого 2,1 тыс. грн, значит – на 300 грн. Мы уже посчитали, уже подготовлены все расчеты, все сведения", – сказала Лазебная.

Размер повышения для каждого такого пенсионера будет разным и в среднем составит 350–360 грн, отметила она.

С января размер минимальной пенсии будет составлять 2,4 тыс. грн.

"У всех, у кого нет до этого порога, все получат повышение. Поэтому январь уже будет приятным сюрпризом для этой категории людей", – добавила она.

По данным Пенсионного фонда на конец октября, всего в Украине более 11,2 млн пенсионеров. Средний размер пенсии – 3410,6 грн. В октябре премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозировал, что через 15 лет пенсионеров в Украине будет вдвое больше, чем работающего населения, и государство не сможет платить им пенсии.

Пенсионная реформа была утверждена Верховной Радой 3 октября 2017 года, 11 октября того же года документ вступил в силу.