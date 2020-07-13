Бывшая заместитель министра экономразвития Украины Микольская заразилась коронавирусом

Наталья Микольская, которая в 2015–2018 годах была заместителем министра экономического развития и торговли – торговым представителем Украины, сообщила, что заболевание COVID-19 напоминало обычную ОРВИ и в клинике ей вначале не хотели делать тест.

Микольская сообщила, что сама настояла на тестировании на коронавирус Фото: Nataliya Mykolska / Facebook

Бывший заместитель министра экономического развития и торговли Украины Наталья Микольская заразилась коронавирусом. Об этом она сообщила в Facebook 13 июля.

"Все началось, как обычная ОРВИ, – осиплость голоса и слабость, затем через два дня – невысокая температура (была три дня до 37,5°), слабость и боль в мышцах. Сейчас я и семья на самоизоляции под дистанционным контролем врача, чувствую себя как при выздоровлении после ОРВИ с небольшим бронхитом", – написала бывшая чиновница.

В частной клинике Микольскую убеждали, что показаний для проведения тестирования на коронавирус нет.

"Я застрахована, и меня долго убеждали в частной поликлинике, что показаний для теста нет, пока я не настояла на проведении теста и не оплатила его самостоятельно... Мой пример – яркое подтверждение, что коронавирус может быть и без протокольных симптомов", – отметила бывший заместитель министра.

Она посоветовала всем носить маски, тщательно мыть руки, проходить тест на коронавирус при наименьшем ухудшении самочувствия и, в случае заражения, внимательно следить за своим состоянием под наблюдением врача.

Микольская была заместителем министра экономического развития и торговли – торговым представителем Украины с апреля 2015 года по август 2018-го.

Вспышка коронавирусной болезни COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По официальным данным на утро 13 июля, коронавирус в Украине подтвержден у 54 133 человек, из них 26 232 вылечились, а 1398 умерли. Среди переболевших COVID-19, в частности, – не менее 15 народных депутатов Украины и первая леди Елена Зеленская.