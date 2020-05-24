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Чехия возобновила выдачу рабочих виз украинцам, в первую очередь – медикам и сельхозработникам

Генеральное консульство Чехии во Львове начало принимать визовые анкеты 22 мая, посольство в Киеве откроет консульский отдел 25 мая. Как заявил глава чешского МИД Томаш Петржичек, после смягчения карантина экономика страны нуждается в украинских работниках.

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В МИД Чехии рассказали о договоренностях с Украиной
В МИД Чехии рассказали о договоренностях с Украиной
Фото: mzv.cz

После сложных дипломатических переговоров Чехия возобновляет выдачу виз гражданам Украины, в первую очередь речь идет о визах для сезонных рабочих. Об этом 22 мая сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Чехии.

"Нам удалось достичь договоренности и частично возобновить процесс выдачи виз. Чешская экономика нуждается в украинских работниках. Мы стремимся упростить жизнь для чешского здравоохранения и сельского хозяйства, которым не хватает сезонных работников", – отметил глава МИД Чехии Томаш Петржичек.

Генеральное консульство Чехии во Львове начало принимать визовые анкеты 22 мая, а посольство в Киеве откроет консульский отдел 25 мая.

Прямо на территории Чехии смогут подать заявление на продление вида на жительство украинские высококвалифицированные кадры, работающие в сфере здравоохранения и социальных услуг, а также научные сотрудники, студенты и их родственники.

"Подача документов через визовые центры в Украине пока не представляется возможной, так как украинские власти в связи с эпидемической обстановкой не дали разрешение на возобновление их работы", – пояснил замминистра иностранных дел Чехии Мартин Смолек.

С 24 апреля правительство Чехии ослабило введенный из-за пандемии коронавируса карантин, разрешив гражданам свободно перемещаться по стране и выезжать за ее пределы. С 11 мая, после двух месяцев запрета, правительство разрешило пассажирские перевозки через границу автобусами и железнодорожным транспортом, с 25 мая в Чехии намеревались отменить масочный режим.

1 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна должна сделать все, чтобы приехавшие из-за рубежа украинцы остались дома. "Рано или поздно коронавирус обязательно пройдет и карантин закончится. Считаю, что мы должны сделать все и удержать этих людей на родине. Нам очень нужны ваши знания и умения", – сказал он в видеообращении к нации.

24 апреля стало известно, что Финляндия, несмотря на ограничения из-за пандемии коронавируса, организовала рейс для доставки сезонных работников из Украины.

28 апреля Кабинет Министров Украины сообщил, что еще ряд стран, несмотря на закрытые границы, готовы принять у себя сезонных работников из Украины. При этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что в условиях распространения пандемии любая поездка – "это опасность заболевания, особенно когда эта поездка осуществляется на самолете".

29 апреля Госавиаслужба Украины заблокировала выполнение чартерного рейса Киев – Лондон, который должен был доставить сезонных работников в Великобританию. С девятичасовой задержкой борт все-таки вылетел в столицу Соединенного Королевства.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко заявил 1 мая, что выезд украинцев за рубеж не запрещен, но его следует "упорядочить".

Теги: Украина, переговоры, МИД Чехии, визы, украинцы, консульство, работа, Томаш Петржичек
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