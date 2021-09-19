Через 30 лет вся степная зона Украины может превратиться в пустыню – ученый

"В Украине есть такая замечательная экзотическая местность, называется Олешковские пески, маленький фрагмент пустыни в Херсонской области. Там любят гонять на джипах, даже верблюдов завезли для туристов. Пока это маленький клочок, это очень прикольно, это экзотика", – рассказал ученый.

По его словам, это образование не является естественным. На месте Олешковских песков были плодородные черноземы, которые за несколько десятилетий из-за неправильного распахивания и высыхания превратились в пустыню.

"Мы сейчас стоим перед угрозой и собственно перспективой масштабирования Олешковских песков на весь юг Украины. Все то, что является степной зоной, через 30 лет может быть следующими Олешковскими песками", – предупредил Дикий.

Он добавил, что в южных областях страны всегда было засушливо, а теперь становится "в разы засушливее".

"Кроме того усиливается выветривание... Воды становится меньше, она высыхает, и почва подвергается гораздо более сильной, чем раньше, ветровой нагрузке. Сейчас наши черноземы поднимаются ветрами и выносятся. Скорость этого процесса такова, что мы их реально можем потерять за 20 лет, если ничего с этим не делать", – сказал эксперт.