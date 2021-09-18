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Число регионов, где превышена динамика госпитализаций пациентов с COVID-19, растет вторые сутки подряд – Минздрав

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В пяти областях Украины динамика уровня госпитализаций пациентов с COVID-19 превышена три дня подряд
В пяти областях Украины динамика уровня госпитализаций пациентов с COVID-19 превышена три дня подряд
Фото: depositphotos.com

По состоянию на 17 сентября динамика уровня госпитализаций пациентов с COVID-19 превышена в 10 регионах Украины. Об этом сообщил пресс-центр Министерства здравоохранения.

Динамика уровня госпитализаций в 50% превышена в Винницкой (66,3%), Днепропетровской (69,0%), Закарпатской (65,9%), Луганской (71,5%), Львовской (68,6%), Николаевской (105,1%), Ровенской (82,5%), Сумской (56,7%), Харьковской (59,0%) и Хмельницкой (51,3%) областях.

В Винницкой, Львовской, Николаевской, Ровенской и Сумской областях показатель превышен три дня подряд.

Инфографика: moz.gov.ua
Инфографика: moz.gov.ua

16 сентября динамика уровня госпитализаций пациентов с COVID-19 была превышена в восьми областях, 15 сентября – в семи.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

По состоянию на 18 сентября в Украине подтвердили 2,34 млн случаев COVID-19 (более 6 тыс. – за последние сутки), умерло 54,8 тыс. человек, выздоровело 2,23 млн пациентов.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин.

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявлял 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.

Теги: Украина, Министерство здравоохранения, эпидемия, госпиталь, Минздрав, регионы, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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