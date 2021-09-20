Число учеников в инклюзивных классах украинских школ выросло в 10 раз – Минсоцполитики

"По информации Государственной службы качества образования Украины, еще пять лет назад в инклюзивных классах обучалось в 10 раз меньше детей, чем сегодня. Сейчас инклюзивное обучение организовано почти в 43% школ, в более 18 тыс. классов", – уточнили в посте.

В Минсоцполитики отметили, что законодательство Украины гарантирует равные условия доступа к образованию и дает родителям или опекунам ребенка право выбирать учебное заведение, программу и форму получения образования.

"Заведение по заявлению родителей должно создать инклюзивный класс в обязательном порядке, а также обеспечить детям с особыми образовательными потребностями постоянную или частичную поддержку во время обучения. Создание в школе инклюзивной среды обеспечивает государство", – напомнили в министерстве.