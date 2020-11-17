COVID-19 в Украине. Меньше всего тестированиями охвачена Днепропетровская область

По данным Минздрава Украины, за последние семь дней на коронавирус в стране протестировали в среднем 165 человек на 100 тыс. населения.

За сутки в Украине сделали более 67 тыс. тестирований на коронавирус Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

Среди регионов Украины меньше всего тестированием на коронавирус охвачена за последние семь дней Днепропетровская область. Об этом свидетельствуют опубликованные 17 ноября данные Министерства здравоохранения.

При среднем по Украине показателе в 164,9 в данном регионе зафиксирован охват 98,9.

В тройку наименее охваченных тестированиями вошли также Донецкая (108,7) и Кировоградская (111,9) области.

Больше всего на коронавирус тестируют в Киеве (охват 391,1), Херсонской (216,2) и Волынской (199,9) областях.

Сегодня министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в Facebook, что за последние сутки в Днепропетровской области выявили 808 новых больных с COVID-19, больше только в Киеве.

За 24 часа в стране провели 67 127 тестирований, из них методом ПЦР – 37 770.

На 17 ноября в Украине зарегистрировано 557 657 случаев коронавирусной инфекции, из них 11 968 – за последние сутки. С начала эпидемии скончалось 9856 пациентов с COVID-19, выздоровело 250 983 человека.