В трех городах Украины появятся мобильные госпитали – глава Минздрава

По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, мобильные госпитали для больных COVID-19 планируют оборудовать в Киеве, Одессе и Краматорске.

Кабинет Министров Украины 16 ноября выделил деньги на обустройство мобильных госпиталей для инфицированных коронавирусом. Об этом 17 ноября на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Было принято постановление о выделении средств на обустройство мобильных госпиталей. Всего было выделено 118 млн грн. Будут обустроены они в городе Киеве, городе Одессе и городе Краматорске. Выбрали эти три локации", – сказал он.

Министр отметил, что за последние сутки в Украине госпитализировали 1610 пациентов с COVID-19.

"У нас продолжает расти количество людей, которые находятся в больницах. В связи с этим мы ищем разные варианты, чтобы действительно увеличить количество коек", – объяснил Степанов.

По данным Минздрава на 17 ноября, в украинских больницах первой волны COVID-19 предусмотрено 52 359 койко-мест.

На 17 ноября в Украине зарегистрировано 557 657 случаев коронавирусной инфекции, из них 11 968 – за последние сутки. С начала эпидемии скончались 9856 пациентов с COVID-19, выздоровели 250 983 человека.