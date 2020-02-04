Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

Денисова осудила рейд Госмиграционной службы возле мечети в Киеве

31 января сотрудники Государственной миграционной службы устроили проверку документов верующих, пришедших в мечеть в Киеве, нескольких задержали. Омбудсмен Людмила Денисова заявила, что ситуация с соблюдением прав задержанных иностранцев находится на ее контроле.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Задержанным инкриминируют нарушение миграционного законодательства
Задержанным инкриминируют нарушение миграционного законодательства
Фото: Саид Исмагилов / Facebook

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова осудила действия Государственной миграционной службы и Национальной полиции, которые проверяли документы мусульман, пришедших на молитву в киевскую мечеть 31 января. Об этом омбудсмен написала в Facebook.

"Осуждаю проведение любых рейдов или проверок со стороны правоохранительных органов и миграционной службы во время проведения богослужения", – говорится в сообщении.

Денисова проинформировала, что "соответствующие акты реагирования" направлены руководителям Нацполиции Украины и Госмиграционной службы Украины.

"Ситуация с соблюдением прав задержанных иностранных граждан находится на моем личном контроле", – добавила она.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/3410765242329534

31 января к мечети Исламского культурного центра в Киеве приехали два автобуса с сотрудниками Государственной миграционной службы в сопровождении Национальной полиции, которые устроили массовую проверку документов мусульман во время и после пятничной молитвы.

В Министерстве внутренних дел Украины заявили, что во время проверки документов права верующих не нарушались, а правоохранители в мечеть не заходили. По данным МВД, выявили 15 нарушителей миграционного законодательства. 12 из них решили отправить в страны происхождения, одному сократили срок пребывания в Украине, еще двоих решили привлечь к ответственности за трудоустройство без разрешения.

Теги: Киев, ислам, миграция, Людмила Денисова, мечеть, мусульмане, Государственная миграционная служба, молитва, Нацполиция
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Спасибо, что ты есть", "Любовь моя!" Осадчая и Горбунов публично обменялись любовными посланиями
"Спасибо, что ты есть", "Любовь моя!" Осадчая и Горбунов публично обменялись любовными посланиями
Loboda застыла на пляже в странной позе
Loboda застыла на пляже в странной позе
Эмбер Херд избивала Джонни Деппа "кастрюлями, сковородками, вазами". Адвокат актера сделал заявление
Эмбер Херд избивала Джонни Деппа "кастрюлями, сковородками, вазами". Адвокат актера сделал заявление
  "Бабушки". Вышел клип "Аквариума" на трек середины 1980-х. Видео
  "Бабушки". Вышел клип "Аквариума" на трек середины 1980-х. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS