Денисова осудила рейд Госмиграционной службы возле мечети в Киеве

31 января сотрудники Государственной миграционной службы устроили проверку документов верующих, пришедших в мечеть в Киеве, нескольких задержали. Омбудсмен Людмила Денисова заявила, что ситуация с соблюдением прав задержанных иностранцев находится на ее контроле.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова осудила действия Государственной миграционной службы и Национальной полиции, которые проверяли документы мусульман, пришедших на молитву в киевскую мечеть 31 января. Об этом омбудсмен написала в Facebook.

"Осуждаю проведение любых рейдов или проверок со стороны правоохранительных органов и миграционной службы во время проведения богослужения", – говорится в сообщении.

Денисова проинформировала, что "соответствующие акты реагирования" направлены руководителям Нацполиции Украины и Госмиграционной службы Украины.

"Ситуация с соблюдением прав задержанных иностранных граждан находится на моем личном контроле", – добавила она.

31 января к мечети Исламского культурного центра в Киеве приехали два автобуса с сотрудниками Государственной миграционной службы в сопровождении Национальной полиции, которые устроили массовую проверку документов мусульман во время и после пятничной молитвы.

В Министерстве внутренних дел Украины заявили, что во время проверки документов права верующих не нарушались, а правоохранители в мечеть не заходили. По данным МВД, выявили 15 нарушителей миграционного законодательства. 12 из них решили отправить в страны происхождения, одному сократили срок пребывания в Украине, еще двоих решили привлечь к ответственности за трудоустройство без разрешения.