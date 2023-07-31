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Депутат горсовета в Сумской области вместе с подельниками присвоили почти 10 млн грн, собранных для ВСУ – Нацполиция

Чтобы скрыть свою преступную деятельность, фигуранты 0,5% от собранной суммы перечисляли на ВСУ, остальные деньги присвоили, отметили в Нацполиции
Чтобы скрыть свою преступную деятельность, фигуранты 0,5% от собранной суммы перечисляли на ВСУ, остальные деньги – присвоили, отметили в Нацполиции
Фото: npu.gov.ua

Депутат одного из горсоветов Сумской области создал два мошеннических колл-центра в Киеве и Днепре и вместе с подельниками присвоил собранные для ВСУ почти 10 млн грн. Об этом 31 июля сообщается в Facebook Нацполиции Украины.

Отмечается, что фигуранты под прикрытием благотворительного фонда собирали деньги для приобретения ВСУ бронежилетов, шлемов, приборов ночного видения и другой амуниции.

"Установлено, что возглавил преступную схему псевдосбора средств для нужд военнослужащих депутат городского совета в Сумской области. Он нанял сотрудников – менеджеров и операторов, которые работали в так называемых офисах. Именно они звонили бизнесменам, просили помочь в приобретении конкретных товаров для военнослужащих и предоставляли реквизиты подконтрольной благотворительной организации", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/UA.National.Police/videos/3481238372114472/

Таким образом было собрано более 10 млн грн, указывается на сайте Нацполиции.

"Чтобы скрыть свою преступную деятельность, фигуранты 0,5% от собранной суммы перечисляли на ВСУ, остальные деньги – присвоили", – говорится в сообщении.

Полицейские провели обыски на территории Киевской, Днепропетровской, Сумской областей, а также города Киева.

"В помещениях подозреваемых и лиц, которые могут быть причастны к совершению преступлений, полицейские изъяли оргтехнику, мобильные телефоны, деньги и документы. Кроме того, заблокировали счета фонда и связанных с ним контрагентов, через которые осуществлялся вывод средств", – подчеркнули в Нацполиции Украины.

Организатору схемы и семерым его сообщникам объявили о подозрении в создании преступной организации (ч. 1, 2 ст. 255 Уголовного кодекса Украины) и мошенничестве (ч. 3, 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины), им грозит до 12 лет лишения свободы.

Материалы дела переданы в суд, резюмировали в Нацполиции.

Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua

Теги: Украина, полиция, Сумская область, депутаты, горсовет, бронежилеты, мошенничество, ВСУ, подозрение, Нацполиция, обыски
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